أسباب تأخر إتمام صفقة انتقال ديمبلي إلى باريس سان جيرمان
يقف نادي برشلونة حجر عثرة في طريق انتقال الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب الفريق، إلى باريس سان جيرمان، بسبب أزمة تقسيم المقابل المالي.
وينص الاتفاق المبرم بين ديمبلي وبرشلونة على السماح له بالرحيل مقابل 50 مليون يورو، إذا أبلغ النادي برغبته في المغادرة قبل 1 أغسطس الجاري، على أن ينقسم هذا المبلغ بالتساوي بين اللاعب ووكيله من جهة، والبارسا من جهة أخرى.
وكانت صحيفة "ليكيب" ذكرت أن خطة النادي الفرنسي حاليا تتركز على إجراء الفحوصات الطبية لديمبلي، وتوقيع العقود، يوم الاثنين، ولكن يبدو الأمر معقدا حاليا.
وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، في تقرير لها اليوم الأحد، بأن المفاوضات بين ديمبلي والبلوغرانا متعثرة لعدم الوصول لاتفاق بشأن طريقة تقسيم الـ50 مليون يورو.
وأشارت إلى أن برشلونة يرى من جانبه أن اللاعب الفرنسي لم يلتزم بكل شروط العقد وبالتالي من حق النادي الحصول على مقابل يزيد عن 25 مليون يورو.
بينما يرى ديمبلي ووكيله أنهما التزما بالعقد ويطلبان الحصول على 25 مليونا من أموال الصفقة.
وأوضحت الصحيفة أنه "من الناحية القانونية يحق لبرشلونة الاحتفاظ بخدمات ديمبلي حتى 21 أغسطس، إذا استمرت المفاوضات مع اللاعب دون اتفاق، أما إذا دفع ديمبلي قيمة الشرط الجزائي في ذلك الموعد فسيحق له الرحيل، لكن، سيستمر النزاع القضائي بين الطرفين بشأن كيفية تقسيم المبلغ".
وأشارت تقارير سابقة إلى أن الجناح الفرنسي اتفق على توقيع عقد مع سان جيرمان مدته 5 مواسم نظير راتب سنوي قيمته 20 مليون يورو.