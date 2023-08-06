أسباب تأخر إتمام صفقة انتقال ديمبلي إلى باريس سان جيرمان

يقف نادي برشلونة حجر عثرة في طريق انتقال الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب الفريق، إلى باريس سان جيرمان، بسبب أزمة تقسيم المقابل المالي.

وينص الاتفاق المبرم بين ديمبلي وبرشلونة على السماح له بالرحيل مقابل 50 مليون يورو، إذا أبلغ النادي برغبته في المغادرة قبل 1 أغسطس الجاري، على أن ينقسم هذا المبلغ بالتساوي بين اللاعب ووكيله من جهة، والبارسا من جهة أخرى.

وكانت صحيفة "ليكيب" ذكرت أن خطة النادي الفرنسي حاليا تتركز على إجراء الفحوصات الطبية لديمبلي، وتوقيع العقود، يوم الاثنين، ولكن يبدو الأمر معقدا حاليا.