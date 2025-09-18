رغم الهجوم الكبير.. 3 فوائد عظيمة يجنيها النصر السعودي من "آسيا 2"

قدَّم النصر السعودي بداية قوية في مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا 2 بتغلبه على ضيفه استقلول الطاجيكي بخماسية دون رد مساء أمس الأربعاء في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات.

فكرة المشاركة في دوري أبطال آسيا 2 واجهت انتقادات من جانب عدة محللين بداعي أن تاريخ النصر أكبر من المشاركة في هذه البطولة وكان عليه عدم المشاركة.

ولكن النصر سيجني 3 فوائد مهمة بالمشاركة في البطولة القارية وهو ما نرصده في السطور القادمة:

1. التتويج ببطولة رسمية

الفائدة الأولى والأهم حال تحققت يتمثل في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2 وهو أمر لو تحقق سيضيف بطولة رسمية قارية إلى خزائن النادي.

ولم ينجح النصر في تحقيق أي بطولات منذ فوزه بلقب الدوري السعودي موسم 2018 – 2019 ثم الحصول على لقب السوبر السعودي عام 2020.

النصر سيقاتل من أجل التتويج رسميًّا بهذا اللقب وإضافته إليه والعودة إلى منصات التتويج القارية.

2. التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة

المكسب الثاني سيتحقق حال التتويج بلقب البطولة القارية وهو ضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الجديد.

وستكون هذه النقطة مهمة للغاية خاصة إذا لم يحجز الفريق مركزًا مؤهلًا للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة من خلال ترتيب الدوري السعودي.

وغاب النصر عن دوري أبطال آسيا للنخبة رغم احتلاله المركز الثالث في الدوري السعودي في الموسم الماضي بعد تتويج الأهلي السعودي بلقب البطولة القارية.

3. تجهيز البدلاء

ستكون هذه البطولة مهمة للنصر من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء ومنحهم فرصة للمشاركة ليكونوا أكثر جاهزية للتألق في مباريات الدوري السعودي.

النصر استفاد من مباراة استقلول بتجهيز بعض العناصر بالفعل على رأسهم عبد الرحمن غريب الذي تألق بشكل لافت والبرازيلي ويسلي.