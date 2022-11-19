أول ظهور لساديو ماني عقب إجراء جراحة ناجحة

ظهر النجم السنغالي ساديو ماني لأول مرة، عقب إجراءه لجراحة ناجحة على مستوى شظية قدمه اليمنى، والتي أجراها مساء أمس الخميس.

وأصدر بايرن ميونخ بيانًا أمس الخميس قال فيه إن ساديو ماني أجرى عملية جراحية ناجحة، بواسطة البروفيسور كريستيان فينك والدكتور آندي ويليامز ، لذلك لم يعد متاحًا للمنتخب السنغالي في كأس العالم، نتمنى لك الشفاء العاجل يا ساديو، نحن نفكر فيك".

ونشر ساديو ماني صورة له من أمام المستشفى بعد الجراحة وهو يسير على عكازين، ووضع صورة لعلم السنغال وقلب.