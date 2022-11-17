جوائز غلوب سوكر: ريال مدريد وأنشيلوتي وبنزيما الأفضل في 2022

سيطر ريال مدريد على الجوائز المهمة في غلوب سوكر للعام 2022.

واختير ريال مدريد أفضل فريق كرة قدم للرجال، للعام 2022، في حفل توزيع جوائز غلوب سوكر، اليوم الخميس.

وتفوق ريال مدريد على منافسيه الإنجليزيين ليفربول، ومانشستر سيتي.

كما حصل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على جائزة أفضل مدرب في 2022.

وحصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب في 2022.