جوائز غلوب سوكر: ريال مدريد وأنشيلوتي وبنزيما الأفضل في 2022
ريال مدريد فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في 2022.
سيطر ريال مدريد على الجوائز المهمة في غلوب سوكر للعام 2022.
واختير ريال مدريد أفضل فريق كرة قدم للرجال، للعام 2022، في حفل توزيع جوائز غلوب سوكر، اليوم الخميس.
وتفوق ريال مدريد على منافسيه الإنجليزيين ليفربول، ومانشستر سيتي.
كما حصل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على جائزة أفضل مدرب في 2022.
وحصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب في 2022.
وحصد النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي جائزة "باور هورس" أفضل لاعب شاب لعام 2022.
وفاز خوسيه أنخيل سانشيز من ريال مدريد بجائزة أفضل مسؤول تنفيذي لهذا العام.
وحصد باولو مالديني وماسارا من ميلان جائزة أفضل مدير رياضي.
وحصل أوناي ايمري على جائزة أفضل مسيرة مدرب.
وحصل بنفيكا على جائزة فضل فريق شاب في العام، وأولمبيك ليون على جائزة أفضل نادٍ نسائي لهذا العام.