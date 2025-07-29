تحوّل مفاجئ.. فهد بن نافل يعلن عدم ترشحه لرئاسة الهلال

أعلن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السابق، عدم ترشحه للانتخابات المقبلة لرئاسة شركة نادي الهلال لكرة القدم، مؤكدًا دعمه الكامل للمرشح الذي ستختاره مؤسسة أعضاء النادي والجمعية العامة.

ويأتي قرار بن نافل بعد أسابيع من انطلاق الحملات الانتخابية، مما يفتح الباب أمام مرشحين جدد لخوض المنافسة على مقعد الرئاسة في أحد أكبر الأندية الآسيوية.

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وجاء الإعلان عبر منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إذ كتب بن نافل: "الهلال كيانٌ محطات تاريخه 'منصات الذهب'... مسيرة ابتدأت من المنصة 59 إلى المنصة 70، وما بينهما ستة أعوام من الفخر بالعمل مع رجالٍ على قلب رجّال، ساهموا في أن يبقى الهلال أولاً بفضل الله، كما تأسس على أيدي رجالاته وبدعم جماهيره".

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وأضاف: "لكل رحلة منصّة أخيرة... بقلبٍ يملؤه الامتنان والفخر، كوني فردًا مساهمًا في مسيرة هذا الكيان العظيم، حان الوقت لأسلّم راية القيادة كما تسلّمتها، أو أفضل مما كانت – بإذن الله – وهذا هو نهج الهلال".

وتابع: "أعلن اليوم دعمي المطلق للمرشح القادم وفق ما ترتئيه مؤسسة أعضاء النادي والجمعية العامة، مفضّلًا عدم الترشح لإتاحة الفرصة لطاقات جديدة تكمل المسيرة، سائلاً المولى أن يوفق الهلال حاضرًا ومستقبلًا".

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وفي منشور منفصل، وجّه بن نافل الشكر إلى القيادة السعودية، قائلًا: "أرفع خالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على دعمهما التاريخي لقطاع الرياضة، الذي جعلنا نحقق أحلامًا كانت تبدو مستحيلة".

وأشار إلى الإنجازات التي حققها الهلال في عهده، مثل المشاركة في أربع نسخ من كأس العالم للأندية، والفوز بلقبَي دوري أبطال آسيا، معتبرًا ذلك ثمرةً للدعم الرسمي والرؤية الطموحة للقيادة.