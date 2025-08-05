الإفراج عن توماس بارتي بكفالة إثر اتهامه بالاغتصاب

ظهر توماس بارتي، لاعب وسط آرسنال السابق، في محكمة لندن، اليوم الثلاثاء، بعد اتهامه باغتصاب امرأتين خلال فترته مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووجهت المحكمة للدولي الغاني بارتي خمسة اتهامات متعلقة باغتصاب امرأتين، بالإضافة إلى الاتهام باعتداء جنسي على امرأة ثالثة، في الفترة من أبريل 2021 إلى يونيو 2022.

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وجلس اللاعب (32 عامًا)، والذي ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه قريب من الانضمام إلى فياريال الإسباني في صفقة مجانية، في قفص الاتهام مرتديًا ملابس سوداء خلال جلسة استماع قصيرة في محكمة وستمنستر.

ولم يُطلَب من بارتي التقدم بأي التماس بشأن أي من الاتهامات، وأُطلِق سراحه بكفالة على أن يمثل مرة أخرى أمام محكمة أولد بيلي بلندن في الثاني من سبتمبر المقبل.

وانضم بارتي إلى آرسنال قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 50 مليون يورو (57.7 مليون دولار) العام 2020، وأصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق الأول للغانرز.

وأُلقي القبض عليه لأول مرة في يوليو 2022، رغم عدم الإفصاح عن اسمه آنذاك، واستمر في اللعب مع آرسنال أثناء التحقيقات.