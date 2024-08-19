تزايد الحديث في الأوساط الكروية العالمية وبخاصة في محيط نادي النصر السعودي عن عقدة تلازم الفريق في التتويج بالألقاب خلال السنوات الأخيرة التي عجز فيها النادي عن اعتلاء منصة التتويج محليًّا وقاريًّا.

وباستثناء لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية في أغسطس 2023، وهي بطولة لا تصنف كونها رسمية وضمن أجندات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فشل النصر بقيادة نجمه الأسطوري كريستيانو رونالدو في التتويج بأي لقب.

وجاءت الخسارة المهينة أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي (4 - 1) يوم السبت الماضي، لتشكل حلقة جديدة من مسلسل فشل النصر في إحراز الألقاب تحت ظل أيقونة الكرة البرتغالية.

ورغم أن رونالدو نفسه بادر إلى زيارة شباك الهلال، ووضع فريقه في المقدمة، إلا أن النصر خسر مواجهة جديدة مع غريمه الأول، وخسر معها لقبًا آخر بعد أقل من 3 أشهر من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر في يناير 2023، في صفقة تاريخية مدوية في الكرة السعودية والعالمية، وذلك بعد تجربة خاطفة في عودته إلى فريق البدايات مانشستر يونايتد.

ويبدو أن رونالدو، وهو على مشارف إنهاء مسيرة كروية أسطورية بكل المقاييس، يعيش أزمة ألقاب بالتأكيد، حيث تتالت السنوات العجاف على اللاعب الذي نجح في تحطيم جملة من الأرقام القياسية وتحقيق عدد من الإنجازات الفردية، لكنه عجز مع ذلك عن قيادة النصر لأي لقب رسمي بعد نحو عامين على انتقاله للرياض.

وخاض رونالدو مع النصر 8 مسابقات، فشل فيها جميعها، واكتفى ببلوغ النهائي في مناسبتين: كأس الملك وكأس السوبر للعام الجاري، فيما خاب أمل مشجعي فريقه تمامًا في بقية المسابقات.

وإجمالًا، خسر رونالدو مع النصر 8 رهانات في موسمي 2022 ـ 2023 و2023 ـ 2024 أي خلال عامين تقريبًا، وهي الدوري السعودي للمحترفين في مناسبتين وكأس السوبر السعودي في 3 مناسبات، وكأس الملك في مناسبتين بجانب خسارة دوري أبطال آسيا خلال النسخة الماضية التي بلغ فيها رفاق السنغالي ساديو ماني ربع النهائي قبل الخروج أمام العين الإماراتي.

ومنذ 19 مايو 2021، تاريخ تتويجه بلقب كأس إيطاليا لموسم 2020 - 2021، لم يصعد رونالدو على منصة التتويج لا مع الأندية ولا مع المنتخب، حيث كان النهائي أمام أتالانتا (2 - 1) آخر عهد النجم البرتغالي بالألقاب.

ورغم تحقيقه الكثير من الأرقام القياسية والجوائز الفردية، فشل رونالدو في الفوز بالألقاب في 4 سنوات حتى الآن، كما أنه خاض مع المنتخب البرتغالي كأس أمم أوروبا 2020 و2024 وكأس العالم 2022 ولم ينجح في تجاوز ربع النهائي في جميع تلك المسابقات.

وحتى قبل حلوله في الدوري السعودي، كأحد أعظم اللاعبين الذين تطأ أقدامهم ملاعب دوري روشن للمحترفين، لم تكن السنوات الأخيرة مضيئة في مسيرة النجم البرتغالي الذي لم يتوج بأي لقب خلال عودته لإطلاق مسيرته مجددًا مع مانشستر يونايتد.

وفاز رونالدو بآخر ألقابه مع مانشستر يونايتد في الفترة الأولى له مع النادي، عندما قاده في 2009 للتتويج بالدوري الإنجليزي، وقبل ذلك بعام بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز رونالدو طوال مسيرة 33 لقبًا كان أكثرها مع ريال مدريد بين 2009 و2018، وذلك بالفوز بـ16 لقبًا من بينها دوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات والدوري الإسباني 3 مرات.