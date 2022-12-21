ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على هجر
قفز النادي الأهلي السعودي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري يلو، بعد فوزه على هجر بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وعلى استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة بشكل سريع، افتتح الأهلي سجل الأهداف بعد مرور 10 دقائق عن طريق رياض بودبوز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
ونجح زياد الجهني في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 32، عن طريق تمريرة من هيثم عسيري، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي ضد هجر.
وأضاف علي العلي الهدف الثالث للأهلي عند الدقيقة 68 من هجمة مرتدة سريعة.
وقلص موديبو مايغ الفارق، وأحرز هدف هجر الوحيد قبيل نهاية المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 3/1.
بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في دوري يلو ليرتقي إلى المركز الخامس في سلم الترتيب، ولديه 3 مباريات مؤجلة.
فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر عند 16 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري يلو: