ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على هجر

وعلى استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة بشكل سريع، افتتح الأهلي سجل الأهداف بعد مرور 10 دقائق عن طريق رياض بودبوز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ونجح زياد الجهني في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 32، عن طريق تمريرة من هيثم عسيري، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي ضد هجر.

وأضاف علي العلي الهدف الثالث للأهلي عند الدقيقة 68 من هجمة مرتدة سريعة.

وقلص موديبو مايغ الفارق، وأحرز هدف هجر الوحيد قبيل نهاية المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 3/1.