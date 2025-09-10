أزمة إصابات تضرب ديربي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

كتب: نور الدين ميفراني

انضم النجم المصري عمر مرموش لقائمة الغائبين عن ديربي مانشستر بين السيتي ويونايتد، المقرر الأحد القادم، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار ذات علاقة أول رد فعل من مانشستر سيتي بعد إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر

وأصيب الدولي المصري خلال مباراة منتخب بلاده أمام بوركينا فاسو التي انتهت بالتعادل السلبي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأعلن الاتحاد المصري، في بيان رسمي، أن عمر مرموش أصيب بكدمة في الركبة وسيجري فحوصًا طبية لتحديد طبيعة الإصابة.

وأصبح عمر مرموش تاسع لاعب من مانشستر سيتي مرشح للغياب عن الديربي بسبب الإصابة، مقابل 4 لاعبين من مانشستر يونايتد.

ويغيب عن صفوف مانشستر سيتي، بالإضافة للدولي المصري، الإنجليزي جون ستونز والفرنسي ريان شرقي والكرواتي ماتيو كوفاسيتش والإنجليزي كالفين فيليكس والكرواتي يوشكو جفارديول والأوزبكي عبد القادر خوسانوف والإنجليزي فيل فودن والبرازيلي سافينيو.

أخبار ذات علاقة ضربة كبيرة لمانشستر سيتي.. أول تشخيص لإصابة عمر مرموش مع منتخب مصر

غيابات اليونايتد

بينما يغيب عن صفوف مانشستر يونايتد بسبب الإصابة الأرجنتيني اليساندرو مارتينيز والبرازيلي ماتيوس كونيا والإنجليزي ماسون ماونت والبرتغالي ديوغو دالوت.

وستكون المباراة فرصة للفريقين لتحقيق انطلاقة جديدة بعد بداية متعثرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ فاز مانشستر سيتي في مباراة وخسر اثنتين، بينما فاز مانشستر يونايتد في مباراة وخسر واحدة وتعادل مرة واحدة.

كما قد يظهر الحارس الإيطالي دوناروما المنتقل في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية لمانشستر سيتي قادمًا من باريس سان جيرمان.