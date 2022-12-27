ميدو يعود إلى التدريب من بوابة الإسماعيلي
أتم أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، الاتفاق مع إدارة النادي الإسماعيلي لتولي قيادة الدراويش في الموسم الحالي.
وبحسب مصدر مقرب من ميدو لشبكة (إرم نيوز)، فإن الأخير وافق على العرض الذي تلقاه في الساعات القليلة الماضية من جانب إدارة الإسماعيلي لتولي قيادة الدراويش خلفا للمدرب المؤقت أيمن الجمل.
وأشار المصدر إلى أن ميدو عقد اجتماعا مع يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، يوم الإثنين؛ من أجل قيادة الدراويش بداية من لقاء الزمالك المقرر مساء الخميس المقبل.
وأكد أن تشكيل الجهاز المعاون سيتم الإعلان عنه في الساعات القليلة القادمة، موضحاً أنه سيضم أشرف خضر على الأرجح في منصب المدرب العام.
ولم يتولَ ميدو قيادة أي فريق منذ تجربته مع مصر المقاصة موسم "2019/2020"، كما أنه اتجه بعدها للعمل الإعلامي بخلاف توليه عضوية مجلس إدارة نادي زد، وعمله كمستشار لفترة قصيرة مع نادي بيراميدز.
وقاد ميدو (39 عاما) أندية الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة في الدوري المصري من قبل.
ولعب ميدو في العديد من الأندية الأوروبية، على رأسها توتنهام الإنجليزي وروما الإيطالي ومارسيليا الفرنسي.
ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.
وقال ميدو في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" إنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن توليه المهمة، ولكنه لن يتردد في قبول المهمة مهما كانت ارتباطاته.