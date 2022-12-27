ميدو يعود إلى التدريب من بوابة الإسماعيلي

وأشار المصدر إلى أن ميدو عقد اجتماعا مع يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، يوم الإثنين؛ من أجل قيادة الدراويش بداية من لقاء الزمالك المقرر مساء الخميس المقبل.

وأكد أن تشكيل الجهاز المعاون سيتم الإعلان عنه في الساعات القليلة القادمة، موضحاً أنه سيضم أشرف خضر على الأرجح في منصب المدرب العام.