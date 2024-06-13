عملاق سعودي يستهدف التعاقد مع أوباميانغ

ولعب النجم الجابوني أيضًا مع آرسنال الإنجليزي قبل رحيله إلى برشلونة الإسباني ثم انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي.

وانضم أوباميانغ إلى مارسيليا في صيف 2023، وخاض 51 مباراة في الموسم الماضي وسجل 30 هدفًا، وصنع 11 هدفًا لزملائه.