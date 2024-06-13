عملاق سعودي يستهدف التعاقد مع أوباميانغ
دخل الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ ، نجم مارسيليا الفرنسي، دائرة اهتمامات أحد أندية دوري روشن السعودي في الموسم المقبل.
ويملك أوباميانغ صاحب الـ 34 عامًا خبرات طويلة، بعد أن دافع عن ألوان العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بداية من ليل الفرنسي، وميلان الإيطالي، ثم موناكو، وسانت إيتيان في فرنسا، قبل الرحيل إلى بروسيا دورتموند الألماني.
ولعب النجم الجابوني أيضًا مع آرسنال الإنجليزي قبل رحيله إلى برشلونة الإسباني ثم انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي.
وانضم أوباميانغ إلى مارسيليا في صيف 2023، وخاض 51 مباراة في الموسم الماضي وسجل 30 هدفًا، وصنع 11 هدفًا لزملائه.
وكشف الصحفي الأمريكي بن جاكوبس عبر حسابه بمنصة إكس، عن اهتمام كبير من نادي الشباب السعودي بالتعاقد مع أوباميانغ في الموسم المقبل.
وأضاف:" نادي الشباب أحد أكثر الأندية نشاطًا في الانتقالات القادمة، ويستهدف التعاقد مع عدة لاعبين على رأسهم أوباميانغ".
ويأمل الشباب التعاقد مع صفقات مميزة في الخط الأمامي للمنافسة بقوة في الموسم المقبل على الألقاب.
وترددت أنباء حول اقتراب بعض الأسماء الهجومية من الشباب بينها الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري السابق.