تقرير: ميسي قد يلعب في الدوري السعودي لمدة 6 أشهر

وبعد خسارة إنتر ميامي أمام سينسيناتي لم يعد هناك فرصة أمامه للتأهل إلى التصفيات النهائية في الدوري الأمريكي، وبذلك ينتهي موسم الفريق ليعود مجددًا للمباريات بعد 4 أشهر.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن مسؤولي رابطة الدوري السعودي سيقدمون عرضًا للتعاقد مع ميسي في الشتاء المقبل لمدة 6 أشهر فقط.

ومن المتوقع أن ينضم ميسي إلى فريق الهلال، والذي كان يسعى للتعاقد مع النجم الأرجنتيني في الصيف الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن صندوق الاستثمار السعودي لم يستسلم أمام ميسي، بعد أن رفض اللعب في الشرق الأوسط سابقًا.

وأشارت إلى أن الظروف الحالية لميسي في إنتر ميامي ستكون في صالح عملية توقيعه للهلال، فهو لن يلعب مع فريقه لفترة تقترب من 5 أشهر، بعد فشل إنتر ميامي في التأهل إلى التصفيات النهائية لبطولة الدوري الأمريكي.