تقرير: ميسي قد يلعب في الدوري السعودي لمدة 6 أشهر
كشفت تقارير إعلامية أن مسؤولي الدوري السعودي، يسعون إلى استقطاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى دوري روشن خلال فترة انتقالات يناير المقبلة، بعد فشل إنتر ميامي في التأهل إلى التصفيات النهائية في الدوري الأمريكي.
وبعد خسارة إنتر ميامي أمام سينسيناتي لم يعد هناك فرصة أمامه للتأهل إلى التصفيات النهائية في الدوري الأمريكي، وبذلك ينتهي موسم الفريق ليعود مجددًا للمباريات بعد 4 أشهر.
ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن مسؤولي رابطة الدوري السعودي سيقدمون عرضًا للتعاقد مع ميسي في الشتاء المقبل لمدة 6 أشهر فقط.
ومن المتوقع أن ينضم ميسي إلى فريق الهلال، والذي كان يسعى للتعاقد مع النجم الأرجنتيني في الصيف الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن صندوق الاستثمار السعودي لم يستسلم أمام ميسي، بعد أن رفض اللعب في الشرق الأوسط سابقًا.
وأشارت إلى أن الظروف الحالية لميسي في إنتر ميامي ستكون في صالح عملية توقيعه للهلال، فهو لن يلعب مع فريقه لفترة تقترب من 5 أشهر، بعد فشل إنتر ميامي في التأهل إلى التصفيات النهائية لبطولة الدوري الأمريكي.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن الهلال مستعد لدفع أكثر من 400 مليون دولار خالصة الضرائب في حملته لاستقطاب ميسي، ليصبح الرياضي الأعلى أجرًا في التاريخ.
يذكر أن عدة تقارير أشارت في الأيام الأخيرة، إلى أن ميسي قد يعود إلى برشلونة على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي المقبل، إذا لم يتأهل إنتر ميامي إلى التصفيات النهائية في الدوري الأمريكي، وهو ما حدث بالخسارة اليوم الأحد أمام سينسيناتي ليفشل في التأهل لمرحلة "البلاي أوف".