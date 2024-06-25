تغطية مباشرة.. مباراة صربيا والدنمارك في كأس أوروبا 2024

تلعب الدنمارك ضد صربيا في آخر مباريات المجموعة الثالثة، اليوم الثلاثاء، ببطولة أوروبا "يورو 2024".

وتحتل الدنمارك المركز الثاني في المجموعة بعد تعادلين أمام سلوفينيا وإنجلترا بالنتيجة ذاتها 1-1، ورغم أن التعادل قد يكون كافيا لبلوغ الدور المقبل فإن فريق المدرب يولماند يسعى إلى الحصول على النقاط الثلاث.

وتتقدم الدنمارك بنقطة واحدة على صربيا متذيلة الترتيب.

وستتأهل الدنمارك إذا فازت على صربيا لكنها ستخرج إذا خسرت ولم تخسر سلوفينيا، وإذا تعادلت الدنمارك في مباراتها وكذلك فعلت سلوفينيا، فسيتم تحديد صاحبي المركزين الثاني والثالث من خلال فارق الأهداف الإجمالي ثم عوامل أخرى.

ويمكن لصربيا التأهل إلى الدور التالي إذا فازت على الدنمارك ولم تتغلب سلوفينيا على إنجلترا.

وستخرج صربيا من البطولة إذا خسرت أو تعادلت وحصلت سلوفينيا على نقطة واحدة على الأقل.