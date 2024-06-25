تغطية مباشرة.. مباراة صربيا والدنمارك في كأس أوروبا 2024
تلعب الدنمارك ضد صربيا في آخر مباريات المجموعة الثالثة، اليوم الثلاثاء، ببطولة أوروبا "يورو 2024".
وتحتل الدنمارك المركز الثاني في المجموعة بعد تعادلين أمام سلوفينيا وإنجلترا بالنتيجة ذاتها 1-1، ورغم أن التعادل قد يكون كافيا لبلوغ الدور المقبل فإن فريق المدرب يولماند يسعى إلى الحصول على النقاط الثلاث.
وتتقدم الدنمارك بنقطة واحدة على صربيا متذيلة الترتيب.
وستتأهل الدنمارك إذا فازت على صربيا لكنها ستخرج إذا خسرت ولم تخسر سلوفينيا، وإذا تعادلت الدنمارك في مباراتها وكذلك فعلت سلوفينيا، فسيتم تحديد صاحبي المركزين الثاني والثالث من خلال فارق الأهداف الإجمالي ثم عوامل أخرى.
ويمكن لصربيا التأهل إلى الدور التالي إذا فازت على الدنمارك ولم تتغلب سلوفينيا على إنجلترا.
وستخرج صربيا من البطولة إذا خسرت أو تعادلت وحصلت سلوفينيا على نقطة واحدة على الأقل.
فيما يلي تشكيلة الدنمارك وصربيا لمباراتهما في المجموعة الثالثة:
الدنمارك: كاسبر شمايكل (القائد)، أندرياس كريستنسن، يواكيم أندرسن، يانيك فسترجارد، يواكيم مايله، مورتن يولماند، بيير-إميل هويبرغ، ألكسندر باه، كريستيان إريكسن، يوناس ويند، راسموس هويلوند.
صربيا: بريدراج رايكوفيتش، ستراينيا بافلوفيتش، ميلوش فيليكوفيتش، نيكولا ميلينكوفيتش، لازار ساماردزيتش، ساشا لوكيتش، إيفان إيليتش، أندريا زيفكوفيتش، سرجان ميايلوفيتش، نيمانيا جوديلي، ألكسندر ميتروفيتش (القائد).
وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة صربيا والدنمارك في كأس أوروبا "يورو 2024" خلال السطور التالية:
الدقيقة الأولى: انطلاق الشوط الأول لمباراة الدنمارك وصربيا.
الدقيقة 4: ميلنكوفيتش لاعب صربيا يحصل على بطاقة صفراء.
الدقيقة 7: محاولات من لاعبي المنتخبين لفرض السيطرة على مناطق وسط الملعب.
الدقيقة 10: تمريرات قصيرة ومتبادلة بين لاعبي صربيا في وسط الملعب.
الدقيقة 14: تمريرات متبادلة على حدود منطقة جزاء صربيا من لاعبي الدنمارك.
الدقيقة 16: محاولة هجومية خطيرة للدنمارك بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أليكسندر باه برأسية مرت بجانب القائم الأيسر للمرمى.
الدقيقة 21: تسديدة قوية عن طريق كريستيان إريكسن لاعب الدنمارك من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بصعوبة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.
الدقيقة 23: هدف ملغي للدنمارك بعد تخطي الكرة لخط الركنية.
الدقيقة 27: بطاقة صفراء من نصيب يوناس ويند لاعب الدنمارك نتيجة تدخل عنيف على لاعب صربيا.
الدقيقة 29: محاولات من لاعبي صربيا لامتصاص الضغط الهجومي المتوصل من لاعبي الدنمارك.
الدقيقة 31: رايكوفيتش يحرم هويلوند من تسجيل الهدف الأول لمنتخب الدنمارك.
الدقيقة 37: هدوء نسبي في نسق المباراة خلال الدقائق الحالية مع انحصار الكرة بمناطق وسط الملعب.
الدقيقة 42: محاولة هجومية للدنمارك بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر وسهل للحارس بردراج رايكوفيتش.
الدقيقة 44: أخر الدقائق في زمن الشوط الأول من المباراة.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
انطلاق أحداث الشوط الثاني.
عدة تغييرات:
نزول أولسين وخروج ويند (الدنمارك)
نزول لوكا يوفيتش، تاديتش.. وخروج جوديلج، سماردزيش (صربيا)
الدقيقة 51: ركلة ركنية للدنمارك على يمين مرمى صربيا، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع.