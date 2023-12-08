ترتيب الدوري الإنجليزي: توتنهام يسقط أمام وست هام

وكان الفوز مستحقا للفريق المنتمي لمرسيسايد على نيوكاسل المنهك الذي خسر الآن خمس مباريات تعادل المباريات التي خسرها طوال الموسم الماضي بأكمله.

وخطف مكنيل الكرة من تريبيير قبل أن يطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة للمرمى قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة.

وفقد ظهير منتخب إنجلترا الكرة مجددا لتجد تمريرة جاك هاريسون العرضية دوكوري ليهز الشباك قبل أن يسجل بيتو هدفه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتركت الهزيمة نيوكاسل في المركز السابع برصيد 26 نقطة من 15 مباراة وسط سجل متدهور خارج أرضه.

بينما تقدم إيفرتون، الذي يعاني من خصم 10 نقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى المركز 17 برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.