ترتيب الدوري الإنجليزي: توتنهام يسقط أمام وست هام
استفاد إيفرتون من خطأين لكيران تريبيير ليهز الشباك في وقت متأخر بواسطة دوايت مكنيل وعبد الله دوكوري وبيتو ويحقق الفوز 3-صفر على نيوكاسل يونايتد على ملعب جوديسون بارك اليوم الخميس ليغادر منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان الفوز مستحقا للفريق المنتمي لمرسيسايد على نيوكاسل المنهك الذي خسر الآن خمس مباريات تعادل المباريات التي خسرها طوال الموسم الماضي بأكمله.
وخطف مكنيل الكرة من تريبيير قبل أن يطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة للمرمى قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة.
وفقد ظهير منتخب إنجلترا الكرة مجددا لتجد تمريرة جاك هاريسون العرضية دوكوري ليهز الشباك قبل أن يسجل بيتو هدفه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وتركت الهزيمة نيوكاسل في المركز السابع برصيد 26 نقطة من 15 مباراة وسط سجل متدهور خارج أرضه.
بينما تقدم إيفرتون، الذي يعاني من خصم 10 نقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى المركز 17 برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.
وست هام يقلب خسارته أمام توتنهام إلى فوز مثير
عاد توتنهام هوتسبير إلى هزائمه من جديد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب خسارته 1 - 2 أمام ضيفه وست هام يونايتد يوم الخميس، في المرحلة الـ15 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوزا لإيفرتون 3 - صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد.
وبادر توتنهام بالتسجيل من خلال لاعبه كريستيان روميرو في الدقيقة 11، قبل أن ينتفض وست هام في الشوط الثاني من عمر المواجهة اللندنية التي جرت بينهما.
حيث سجل جارود بوين هدف التعادل في الدقيقة 52، بينما تكفل جيمس وارد براوس بإحراز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 74.
وبذلك، تجمد رصيد توتنهام، الذي اقتنص تعادلا مثيرا 3 - 3 من ملعب مضيفه مانشستر سيتي في المرحلة الماضية، عند 27 نقطة في المركز الخامس، ليواصل الابتعاد عن طريق الانتصارات للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة، علما بأنه تلقى 4 هزائم في لقاءاته الخمس الأخيرة.
في المقابل، ارتفع رصيد وست هام، الذي حقق فوزه الثالث في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة، إلى 24 نقطة في المركز التاسع.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: