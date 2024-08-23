دشن باير ليفركوزن حملته للدفاع عن لقب الدوري الألماني "بوندسليغا"، بتحقيق فوز مثير على مونشنغلادباخ، بنتيجة 3/2، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

تقدم ليفركوزن مبكرا في الدقيقة 12 عن طريق جرانيت شاكا، قبل أن يضيف زميله فلوريان فريتز الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 59 سجل نيكو إلفيدي الهدف الأول لمونشنغلادباخ، ثم أدرك تيم كلينيست التعادل في الدقيقة 85.

وفي سيناريو درامي نجح ليفركوزن في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، عن طريق فلوريان فريتز.

الإثارة كمنت في إضاعة فلوريان فريتز لضربة جزاء في الدقيقة 90+10، حيث تصدى لها أوملين حارس مونشنغلادباخ، لترتد إلى نجم ليفركوزن، ويضعها في الشباك.

وكان ليفركوزن قد فاز بلقب كأس السوبر الألماني الأسبوع المقبل، بتغلبه على شتوتغارت بضربات الترجيح بعد التعادل 2/2 في المباراة.