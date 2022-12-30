آخر تطورات مفاوضات النصر مع كريستيانو رونالدو

وقالت الصحيفة إن الصفقة ستمتد لنحو 3 أعوام، على أن يحصل رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد على 175 مليون يورو في العام الواحد.

كما كانت شبكة "cbssports" الرياضية كشفت أن النصر قرر إجراء فحص طبي لرونالدو أثناء سعيه لاستكمال التوقيع مع الهداف التاريخي لريال مدريد.

وأكدت أن هناك تفاؤلا كبيرا في النصر بشأن ضم رونالدو لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق.