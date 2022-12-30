آخر تطورات مفاوضات النصر مع كريستيانو رونالدو
تتواصل التقارير التي تُربط نادي النصر السعودي بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مسلي آل معمر، رئيس النصر، تواجد أمس الخميس في مدريد إلى جانب مفاوضين سعوديين آخرين، وذلك بهدف إتمام الصفقة.
وقالت الصحيفة إن الصفقة ستمتد لنحو 3 أعوام، على أن يحصل رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد على 175 مليون يورو في العام الواحد.
كما كانت شبكة "cbssports" الرياضية كشفت أن النصر قرر إجراء فحص طبي لرونالدو أثناء سعيه لاستكمال التوقيع مع الهداف التاريخي لريال مدريد.
وأكدت أن هناك تفاؤلا كبيرا في النصر بشأن ضم رونالدو لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق.
وبسبب هذه الثقة حجز النصر أماكن إقامة لرونالدو ومستشاريه، ويأمل العالمي في إتمام الصفقة في الوقت المناسب لفتح نافذة الانتقالات في يناير.
ورغم ذلك قال مسلي آل معمر قبل أيام في رد على سؤال حول رونالدو: "أغلب ما يكتب في وسائل الإعلام غير صحيح".
وكان مسلي نفسه قد رد على سؤال طفل قبل عدة أيام حول انتقال رونالدو إلى النصر قائلا: "قول إن شاء الله، ما فتح باب التكهنات بقوة حول الصفقة.