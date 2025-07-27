مصدر قلق.. رقم مخيف من وديتي الاتحاد السعودي

أبدى جمهور نادي الاتحاد السعودي قلقه الشديد بعد السقوط الأخير للفريق في الوديات التي خاضها حتى الآن في معسكره المقام في البرتغال.

وتكبد الاتحاد خسارة ودية جديدة استعداداً للموسم الجديد 2025-2026، وجاءت هذه المرة أمام فيتوريا غيماريش بنتيجة 3-1، مساء أمس السبت.

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وسجل الجناح الفرنسي موسى ديابي هدف "العميد" الوحيد بالمباراة عند الدقيقة 55 من تسديدة أرضية قوية، فيما سجل فيتوريا هدفي الفوز في الدقائق الأخيرة، بعدما كانت المباراة تتجه إلى التعادل 1-1.

وخسر بطل دوري روشن السعودي مباراته الودية الأولى أمام فنربخشة التركي برباعية نظيفة، وهو ما يعني أن شباك الفريق استقبلت 7 أهداف في مباراتين مقابل تسجيل هدف وحيد، وهو أمر أقلق جماهير "العميد قبل انطلاق الموسم الجديد.

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وشهدت مباراة الأمس ظهور علامات الغضب على وجه النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي أبدى غضبه الكبير من مستوى الفريق، وعدم نجاحه في تعديل النتيجة أو الانتصار.

بنزيما الذي تم استبداله خلال الشوط الثاني، تواجد على مقاعد البدلاء، ليُبدي عدم رضاه عن مستوى الفريق خلال ودية غيماريش.

وشدد الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي على أن التنظيم الدفاعي غاب بشكل واضح خلال المباراة، وكانت المشاكل واضحة، فالمدرب الفرنسي لوران بلان يحتاج للعمل على تحسين الجانب الدفاعي بشكل كبير.

وسيواجه الاتحاد منافسه فولهام الإنجليزي في مباراة ودية ثالثة يوم الأربعاء المقبل، قبل انتهاء المعسكر، ليعود إلى جدة قبل السفر إلى هونغ كونغ للمشاركة في كأس السوبر السعودي.

ويدشن العميد أولى مبارياته الرسمية في الموسم الجديد بمواجهة قوية مع النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ يوم 19 أغسطس المقبل.