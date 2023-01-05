ريال مدريد يحدد شرطه للتعاقد مع كيليان مبابي

ووفقا للصحيفة فإن مبابي يظهر بعض خيبة الأمل لعدم وفاء باريس سان جيرمان بالوعود التي قطعها، ويستخدم إشارات إلى أنه يمكن أن ينتهي به الأمر لاعبا لريال مدريد.

وأوضحت أن ريال مدريد يظل منتبها للأحداث، لكن مبابي لا يدخل في خططهم للمستقبل ما لم يقرع اللاعب نفسه الباب ويقدم خطة انتقال قابلة للتطبيق.

وذكرت "سبورت" أن مبابي قد يطلب من ريال مدريد إبرام صفقات للموافقة على الانتقال إلى بطل أوروبا أبرزها التعاقد مع صديقه أشرف حكيمي ومواطنه تيو هيرنانديز.