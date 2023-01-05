ريال مدريد يحدد شرطه للتعاقد مع كيليان مبابي
لا يزال ريال مدريد يبحث عن صفقات بعد فشل ضم النجم الفرنسي، كيليان مبابي، الذي قرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لم يقل "لا أبدا لمبابي" بعدما اختار اللاعب التجديد لباريس سان جيرمان رغم اقترابه من ريال مدريد.
ووفقا للصحيفة فإن مبابي يظهر بعض خيبة الأمل لعدم وفاء باريس سان جيرمان بالوعود التي قطعها، ويستخدم إشارات إلى أنه يمكن أن ينتهي به الأمر لاعبا لريال مدريد.
وأوضحت أن ريال مدريد يظل منتبها للأحداث، لكن مبابي لا يدخل في خططهم للمستقبل ما لم يقرع اللاعب نفسه الباب ويقدم خطة انتقال قابلة للتطبيق.
وذكرت "سبورت" أن مبابي قد يطلب من ريال مدريد إبرام صفقات للموافقة على الانتقال إلى بطل أوروبا أبرزها التعاقد مع صديقه أشرف حكيمي ومواطنه تيو هيرنانديز.
لكن الحقيقة هي أنه إذا تلقى ريال مدريد هذا الطلب، فإنه لن يستجيب ولا يعتزم القيام بذلك، حيث أكدت "سبورت" أن ريال مدريد واضح بأنه إذا أراد مبابي ارتداء قميص الفريق فيجب أن يكون ذلك بدون شروط.
وأشارت إلى أنه لن يكون لمبابي موقف بشأن إبرام صفقات سواء على صعيد اللاعبين أو المدير الفني أو المديرين الرياضيين.
وأضافت أن الامتياز الوحيد لمبابي الذي يمكن أن يوافق عليه ريال مدريد هو أن يكون اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق.
وقالت صحيفة سبورت في تقريرها إن مبابي لا يشغل ريال مدريد مع تواجد فينيسيوس جونيور ورودريغو وفيدي فالفيردي ووصول إندريك في غضون موسم ونصف الموسم، حيث لدى ريال مدريد أكثر من نصف خطة مسبقة لاستبدال الأجيال، والتي يدخل فيها الإنجليزي جود بيلينغهام أيضًا وربما إيرلينغ هالاند.
وختمت "سبورت" بأنه يجب أن يتغير الوضع كثيرًا حتى يعود ريال مدريد للاهتمام بمبابي الذي رفض الميرنغي مرتين واحدة منها بطريقة "مهينة".