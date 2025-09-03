ماستانتونو يُقحم في الأزمة.. 3 سيناريوهات مثيرة لانفصال لامين يامال ونيكي

كتب: نور الدين ميفراني.

اتخذ النجم الإسباني لامين يامال مهاجم برشلونة قرارًا مفاجئًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى لشائعات انفصال محتمل: حذف جميع صوره مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول من صفحته على إنستغرام.

وجاء التصرف بعد أيام قليلة من تأكيد علاقته بالمغنية الأرجنتينية في منشور يُظهر النجمين يحتفلان بعيد ميلاد نيكي الخامس والعشرين.

وفي الصورة، ظهرا ممسكين بأيدي بعضهما، ومحاطين ببالونات على شكل قلب، وكعكة مزينة، وباقة رائعة من الورود الحمراء والوردية.

لكن حدث حذف الصور من صفحة النجم الإسباني قد لا يعني بالضرورة وجود انفصال بين الطرفين، وهناك 3 سيناريوهات للتصرف:

ليس هناك انفصال

لم يحذف لامين يامال صورته برفقة نيكي نيكول لوحدها من صفحته بل حذف حتى صورته الشخصية، كما أن الصورة الوحيدة كانت في ستوري، وقد تحذف أو تغيب لوحدها مع الوقت.

النجمان أيضاً ما زالا يتابعان بعضهما البعض على المواقع الاجتماعية، وقد يكون الأمر مجرد شائعة ورد فعل المتابعين على الصورة المحذوفة، فيما النجمان يحافظان على علاقتهما.

هناك انفصال فعلي بسبب والدته

ظهرت شيلا إيبانا والدة يامال، مؤخراً، في الصورة، وذكرت بعض المواقع الاجتماعية أنها غير راضية عن علاقة ابنها بالمغنية الأرجنتينية، واتهمتها بكونها تبحث عن المال.

وقد تكون والدته وراء قرار انفصال فعلي للنجم الإسباني ذي الأصول المغربية عن صديقته الأرجنتينية نيكي نيكول.

خيانة محتملة إقحام ماستانتونو

اشتهرت المغنية الأرجنتينية نيكو نيكول بكثرة العلاقات العاطفية رغم كونها تبلغ من العمر 25 سنة فقط، وارتبطت، سابقاً، بعدة نجوم.

وظهرت أخبار عن خيانة محتملة للمغنية الأرجنتينية، وهو ما أغضب لامين يامال، وجعله ينفصل عنها، وتم إقحام اسم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو نجم ريال مدريد الشاب الجديد والبالغ بدوره من العمر 18 سنة في الأزمة.