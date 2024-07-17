كولر يتراجع عن بيع نجمي الأهلي المصري

كشفت تقارير إعلامية أن السويسري مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي المصري، تراجع عن قراره السابق بالموافقة على رحيل الثنائي الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمغربي رضا سليم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا للتقارير، فإن كولر، قرر استمرار الثنائي بيرسي تاو ورضا سليم في صفوف النادي الأهلي، خلال الموسم المقبل، بعدما رصدت الإدارة مبالغ قليلة من أجل ضم صفقات هذا الصيف.

وقال تقرير لقناة "إم بي سي مصر"، إن "سبب تراجع كولر في قراره أنه يخشى أن البدائل المتاحة أمامه ليسوا في مستوى رضا سليم وبيرسي تاو، وهو أمر يحسب لكولر والإدارة رصدت مبالغ قليلة لإبرام صفقات جديدة وهذا يهدد طموح ومستقبل كولر مع الفريق".

ووافقت إدارة الأهلي على قرار كولر بخصوص بقاء رضا سليم وبيرسي تاو في الموسم المقبل خاصة في ظل العروض المالية الضعيفة التي وصلت لهما طيلة الفترة الماضية.

وكان رضا سليم قد تلقى عروض من الرجاء والوداد مؤخرا، لاستعارته لمدة موسم مقابل 400 ألف دولار، كما تلقى تاو عروض سعودية وجنوب أفريقية بمبلغ لا يزيد عن مليون دولار لشرائه نهائياً.

وعاد بيرسي تاو للمشاركة في المباريات مع الأهلي من جديد بعد تعافيه من الإصابة، حيث سجل هدفا في فوز الفريق الأحمر على مودرن سبورت، مساء أمس الثلاثاء، في الدوري المصري.

وغاب تاو عن 9 مباريات على التوالي في مسابقة الدوري بسبب معاناته من الإصابة.

وبعد عودته نجح تاو في التسجيل ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في الدوري.

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وشارك الجنوب أفريقي في 9 مباريات هذا الموسم بمسابقة الدوري سجل فيهم ستة أهداف.

وحول الأهلي تأخره أمام مودرن سبورت إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد بالمباراة المؤجلة من الجولة 17.

ورفع الأهلي رصيده إلى 63 نقطة من 25 مباراة في المركز الثاني وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز المتصدر بـ 3 مباريات أكثر.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة في الدوري أمام بيراميدز يوم الإثنين المقبل على استاد الدفاع الجوي.