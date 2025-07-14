رودريغو وفينيسيوس سيرحلان.. إعلامي إسباني يفجر أكبر مفاجآت الميركاتو

فجر الإعلامي الإسباني فرانسوا غالاردو مفاجأة من العيار الثقيل تقلب موازين سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا.
وأكد غالاردو عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس أن ثنائي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور ورودريغو سيرحلان في شهر أغسطس المقبل.
وأضاف:" بدأ ريال مدريد بالفعل التفاوض حول بيع الثنائي البرازيلي في الانتقالات الحالية".
وودع ريال مدريد منافسات كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 0-4 في دور نصف النهائي.
ولم يقدم فينيسيوس أفضل مستوياته في بطولة كأس العالم كما أن رودريغو لم يشارك في أغلب مباريات الفريق بالمونديال.
وسجل فينيسيوس هدفاً وصنع آخر خلال 6 مباريات في كأس العالم، وظهر بصورة باهتة ما فجر الانتقادات في وجهه بينما لعب رودريغو 3 مباريات وصنع هدفاً.
وانضم فينيسيوس صاحب الـ 25 عاماً في يناير 2018 إلى ريال مدريد قادماً من فلامنغو بينما انضم رودريغو صاحب الـ 24 عاماً قادماً من سانتوس البرازيلي في يناير 2019.
وارتبط اسم رودريغو بالرحيل في الموسم الجديد إلى الدوري الإنجليزي وعلى رأسها آرسنال ومانشستر سيتي بجانب النصر السعودي.