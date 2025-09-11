لاعب واحد محلي.. التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد السعودي بعد الميركاتو

نجح نادي الاتحاد السعودي في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع عدة صفقات جديدة في الانتقالات الصيفية التي أسدل الستار عليها أمس الأربعاء.

وتعاقد الاتحاد مع البرتغالي روغر فرنانديز جناح أيمن سبورتنغ براغا صاحب الـ 19 عاماً بجانب المالي محمدو دومبيا لاعب وسط رويال أنتويرب البلجيكي صاحب الـ 21 عاماً.

وحسم أيضاً الاتحاد صفقتي أحمد الجليدان ظهير أيمن الفتح السعودي وحمد الغامدي لاعب وسط الاتفاق السعودي.

أخبار ذات علاقة ليس المال فقط.. سر رفض النصر انتقال عبد الإله العمري إلى الاتحاد السعودي

وحصل الاتحاد على خدمات جان كارل سيميتش مدافع أندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة بجانب محمد العبسي حارس مرمى الشباب السعودي ومحمد برناوي مدافع الهلال السعودي.

الصفقات الجديدة ستغير شكل الاتحاد السعودي تماماً، لدرجة أن التشكيل المتوقع بعد الميركاتو لن يضم سوى لاعب واحد محلي وهو مهند الشنقيطي.

أخبار ذات علاقة قناص مرعب.. كم عدد أهداف عبد العزيز الشمري مع نادي الاتحاد السعودي؟

ويضم الاتحاد بين صفوفه 10 لاعبين أجانب مرشحين للمشاركة أساسياً في تشكيل المدرب الفرنسي لوران بلان، الذي نجح في قيادة الفريق للتتويج بالثنائية المحلية بعد الفوز بلقبي الدوري وكأس الملك في الموسم الماضي قبل خسارة السوبر المحلي.

أخبار ذات علاقة صائد الجواهر.. من الذي جلب عبد العزيز الشمري لنادي الاتحاد السعودي؟

وفيما يلي التشكيل الأقرب للاتحاد بعد نهاية الميركاتو:

حراسة المرمى: بريدراغ رايكوفيتش.

الدفاع: كارلو سيميتش – دانيلو بيريرا – مهند الشنقيطي – ماريو ميتاي.

الوسط: فابينيو – نغولو كانتي – ستيفن بيرغوين – موسى ديابي – روغر فرنانديز.

الهجوم: كريم بنزيما.