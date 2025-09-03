السجن لمدة عام ضد مشجع إسباني بسبب إهانات عنصرية لنجم أتلتيك بلباو

قضت محكمة إسبانية اليوم الأربعاء بالسجن لمدة عام في حق رجل بتهمة الإساءة العنصرية لمهاجم أتليتيك بلباو إيناكي وليامز خلال مباراة في ملعب كورنيا-إل برات جمعت الفريق بمضيفه إسبانيول برشلونة.

وكانت هذه الواقعة، التي جدت في 2020 وقال ملاحظون إن الرجل قلّد خلالها أصوات قردة ووجه إشارات مسيئة إلى وليامز، أول قضية إساءة عنصرية في كرة القدم تصل إلى المحاكم الإسبانية.

وبعد 5 سنوات ونصف تقريبا حسمت محكمة في مدينة برشلونة قرارها النهائي وقضت بالحكم بسجن المشجع لمدة عام بعد تأكد إدانته.

وتحولت ظاهرة العنصرية إلى هاجس كبير في الملاعب الإسبانية وحظيت بمزيدا من الاهتمام منذ أن اتهم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد رابطة الدوري الإسباني والسلطات هناك بالعنصرية في 2023 بعد تعرضه لإهانات خلال مباراة في ملعب ميستايا في بلنسية.

ومنذ ذلك الحين، صدرت أحكام على عدد من المشجعين بسبب الإساءة العنصرية لفينيسيوس.

وفي قضية وليامز، طالب الادعاء في البداية بتوقيع عقوبة السجن لمدة عامين.

وتعليقا على الحادث، قال وليامز في ذلك الوقت إنه شعر بالحزن بسبب الإهانات العنصرية، واصفا إياها بأنها "خارجة عن النظام تماما" وأكد أن كرة القدم رياضة جماعية يجب أن تلعب في أجواء ودية.

أخبار ذات علاقة رسميا.. الكشف عن أول عقوبة ضد جماهير ليفربول بعد العنصرية تجاه نجم بورنموث

ووافق المدعى عليه على دفع غرامة وقبول عقوبة المنع من دخول ملاعب كرة القدم لمدة 3 سنوات إضافة إلى حرمانه من العمل في أي مهنة متعلقة بالرياضة لمدة خمس سنوات.

وبموجب القانون الإسباني، عادة ما يتم تعليق أحكام السجن التي تقل مدتها عن عامين في الجرائم التي لا تنطوي على عنف بالنسبة لمرتكبيها لأول مرة مما يعني أنه من غير المرجح أن يقضي المتهم عقوبة السجن ما لم يرتكب مخالفات أخرى.

وبموجب القانون الإسباني، عادة ما يتم تعليق أحكام السجن التي تقل مدتها عن عامين في الجرائم التي لا تنطوي على عنف بالنسبة لمرتكبيها لأول مرة مما يعني أنه من غير المرجح أن يقضي المتهم عقوبة السجن ما لم يرتكب مخالفات أخرى.

وتعليقا على الحادث، قال وليامز في ذلك الوقت إنه شعر بالحزن بسبب الإهانات العنصرية، واصفا إياها بأنها "خارجة عن النظام تماما" وأكد أن كرة القدم رياضة جماعية يجب أن تلعب في أجواء ودية.

أخبار ذات علاقة نجم توتنهام يندد بعنصرية مشجعي فريقه ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر الأوروبي

وفي الموسم الماضي، توقفت مباراة أتليتيك بلباو في الدوري الإسباني في فبراير 2025، على ملعب إسبانيول مؤقتا بعد أن أبلغ وليامز، المولود في بلباو لأبوين من غانا التقيا في مخيم للاجئين، عن إساءة عنصرية مزعومة تجاه زميله مروان سنادي.