تن هاغ: ماغواير سيحدد مستقبله مع مانشستر يونايتد

وأصبح ماغواير أغلى مدافع في العالم عندما انضم إلى يونايتد من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (100.97 مليون دولار) في 2019، ويرتبط اللاعب بعقد حتى 2025.

وردا على سؤال حول مستقبل ماغواير، أبلغ تن هاغ صحيفة التايمز: "دعونا نقول إني سعيد بوجوده معنا، وعندما كنا نحتاجه نجح في أداء المطلوب، لكن الأمر يتعلق بقراره هو أيضا".

وأكد المدرب الهولندي أن ماغواير يبذل قصارى جهده في المران ولعب دورا مهما كقائد للفريق، لكنه يعتقد أن اللاعب قد لا يقبل الاستمرار على مقاعد البدلاء. وقال تن هاغ: "لا يشعر أحد بالسعادة بهذا الموقف، وهو أيضا".