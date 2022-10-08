غوارديولا يدعو غندوغان وزوجته للعشاء لهذا السبب

مازح بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ومالك أحد المطاعم في المدينة لاعبه إيلكاي غندوغان قائلًا إنه سيستبعده من تشكيلة الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم حتى نهاية الموسم بعدما اشتكت زوجة لاعب الوسط من عدم وجود أماكن جيدة لتناول الطعام في مانشستر.

وتصدرت الإيطالية سارة عرفاوي زوجة اللاعب عناوين صحف إنجلترا بعدما كتبت على "إنستغرام" إنها فشلت في العثور على مطعم جيد في مانشستر، وإن "الطعام مروع في كل مكان".

وظهرت تعليقات عرفاوي على الصفحة الأولى لصحيفة "ذا صن" الشعبية كما نشرت صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز المحلية غضب بعض أصحاب المطاعم، وتساءل البعض عن الأماكن التي ذهبت لها زوجة غندوغان.

وسُئل غوارديولا صاحب أحد المطاعم في المدينة، اليوم الجمعة، عن رد فعله وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيتي على ملعبه أمام ساوثامبتون، غدًا السبت.

وقال المدرب الإسباني ضاحكًا: "أشعر بخيبة أمل لأنهم لم يجربوا (مذاق) مطعمي، هذا يزعجني، غندوغان لن يشارك في أي دقيقة حتى نهاية الموسم، سأدعوها وغندوغان للذهاب والتذوق، وبالطبع سيأكلون طعامًا كما ينبغي أن يكون".