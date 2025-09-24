ترتيب الدوري المصري الممتاز وفارق النقاط بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

فقد فريق الزمالك نقطتين في صراع الاحتفاظ بصدارة الدوري المصري الممتاز بعد أن تعادل مع ضيفه الجونة 1-1، يوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثامنة.

ورفع الزمالك رصيده الى 17 نقطة وما زال في المركز الأول بفارق نقطتين عن المصري اقرب مطارديه بينما ارتفع رصيد الجونة إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.

أخبار ذات علاقة قمة الخوف.. 6 أشياء ترعب الأهلي والزمالك قبل ديربي القاهرة

أخبار ذات علاقة رد فعل جون إدوارد بعد تعادل الزمالك مع الجونة

بينما تمكن الأهلي من تحقيق فوز صعب على مضيفه حرس الحدود 3-2 ضمن مباريات الجولة ذاتها.

ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة وتقدم للمركز الرابع، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند ثماني نقاط في المركز الـ15.

أخبار ذات علاقة موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري

وكان لقاء الزمالك ضد الجونة بمثابة بروفة قوية قبل مباراة الأهلي في الجولة التاسعة من البطولة، حيث يسعى الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على القمة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي والزمالك، مساء الاثنين المقبل، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من الدوري.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك: 17 نقطة

2- المصري: 15 نقطة

3- وادي دجلة: 13 نقطة

4- الأهلي: 12 نقطة

5- زد: 12 نقطة

6- بيراميدز: 11 نقطة

7- مودرن سبورت: 11 نقطة

8- بتروجت: 11 نقطة

9- طلائع الجيش: 11 نقطة

10- إنبي: 10 نقاط

11- سموحة: 10 نقاط

12- سيراميكا كليوباترا: 10 نقاط

13- غزل المحلة: 9 نقاط

14- الجونة: 8 نقاط

15- حرس الحدود: 8 نقاط

16- البنك الأهلي: 7 نقاط

17- الاتحاد السكندري: 5 نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية: 5 نقاط

19- المقاولون العرب: 4 نقاط

20- فاركو: 4 نقاط

21- الإسماعيلي: 4 نقاط