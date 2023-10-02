جيسوس مدرب الهلال: أتمنى أن يأتي حماس لاعبي ناساجي بنتيجة عكسية
يأمل جورجي جيسوس، مدرب الهلال، أن يأتي حماس لاعبي "ناساجي" الإيراني لمواجهة فريقه بنتيجة عكسية، غدا الثلاثاء، ليواصل العملاق السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وتجنب الهلال الخسارة وتعادل قرب النهاية 1-1 مع ضيفه نافباهور الأوزبكي في الجولة الأولى لدور المجموعات، ليتأخر بنقطتين عن ناساجي الذي تفوق على مومباي سيتي الهندي.
ويبحث الهلال، الذي فاز باللقب أربع مرات، وهو رقم قياسي، عن تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة حتى لا يتعقد موقفه في المجموعة الرابعة.
وقال جيسوس، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "نقدر حماس ناساجي لمباراة الغد. نأمل استغلال هذا الحماس لصالحنا لإظهار إمكانات اللاعبين".
وأضاف المدرب البرتغالي: "نمتلك تاريخا مميزا وعظيما في دوري أبطال آسيا. هدفنا الانتصار غدا لمواصلة مسيرة الفريق".
وعبر جيسوس عن قلقه من حالة أرضية ملعب آزادي الذي ستقام عليه المباراة، وإمكانية تأثيرها على أداء الفريقين.
وقال: "أتمنى أن تساعد أرضية الملعب كلا الفريقين على تقديم مباراة رائعة. سنخوض مباراة قوية لكن هدفنا هو الفوز".
من جانبه، أشاد الحارس محمد العويس بأجواء ملعب آزادي، وحماس الجماهير الإيرانية نحو كرة القدم.
وقال حارس السعودية، للصحفيين: "لعبت سابقا في هذا الملعب. اللعب فيه ممتع، كما شاهدت الجمهور الإيراني وتفاعله مع المباراة".
ويعول الهلال على الأسماء البارزة التي تعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مثل نيمار وكاليدو كوليبالي ومالكوم وألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وروبن نيفيز وياسين بونو.
لكن الفريق السعودي لا يحق له إلا الدفع بستة أجانب، بينهم لاعب من آسيا، حسب تعليمات الاتحاد الآسيوي.
وشارك العويس على حساب المغربي بونو في المباراة الماضية أمام نافباهور؛ لإفساح المجال للاعب أجنبي آخر في تشكيلة الهلال.
وقال العويس: "لدينا نجوم أجانب إضافة للاعبين محليين على أعلى مستوى ويقدمون أفضل ما لديهم".
وأضاف: "هدفنا الفوز غدا والعودة إلى الرياض بالنقاط الثلاث".