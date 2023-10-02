جيسوس مدرب الهلال: أتمنى أن يأتي حماس لاعبي ناساجي بنتيجة عكسية

وتجنب الهلال الخسارة وتعادل قرب النهاية 1-1 مع ضيفه نافباهور الأوزبكي في الجولة الأولى لدور المجموعات، ليتأخر بنقطتين عن ناساجي الذي تفوق على مومباي سيتي الهندي.

ويبحث الهلال، الذي فاز باللقب أربع مرات، وهو رقم قياسي، عن تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة حتى لا يتعقد موقفه في المجموعة الرابعة.

وقال جيسوس، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "نقدر حماس ناساجي لمباراة الغد. نأمل استغلال هذا الحماس لصالحنا لإظهار إمكانات اللاعبين".

وأضاف المدرب البرتغالي: "نمتلك تاريخا مميزا وعظيما في دوري أبطال آسيا. هدفنا الانتصار غدا لمواصلة مسيرة الفريق".

وعبر جيسوس عن قلقه من حالة أرضية ملعب آزادي الذي ستقام عليه المباراة، وإمكانية تأثيرها على أداء الفريقين.

وقال: "أتمنى أن تساعد أرضية الملعب كلا الفريقين على تقديم مباراة رائعة. سنخوض مباراة قوية لكن هدفنا هو الفوز".