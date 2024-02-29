ديكو يُحرج تشافي ويضع شرطًا صعبًا لاستمراره

ردَّ البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، بشكل صارم على أنباء تراجع النادي عن قرار رحيل تشافي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي.

وقالت تقارير صحفية إسبانية، أمس الأربعاء، إن برشلونة تراجع عن رحيل تشافي مع تحسن نتائج الفريق.

وأكدت تقارير إسبانية أن علاقة ديكو بتشافي سيئة للغاية، وأن هذا الأمر يعد أحد أسباب رغبة المدرب الإسباني في الرحيل.