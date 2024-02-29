ديكو يُحرج تشافي ويضع شرطًا صعبًا لاستمراره
ردَّ البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، بشكل صارم على أنباء تراجع النادي عن قرار رحيل تشافي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي.
وقالت تقارير صحفية إسبانية، أمس الأربعاء، إن برشلونة تراجع عن رحيل تشافي مع تحسن نتائج الفريق.
وأكدت تقارير إسبانية أن علاقة ديكو بتشافي سيئة للغاية، وأن هذا الأمر يعد أحد أسباب رغبة المدرب الإسباني في الرحيل.
وقال ديكو في تصريحات تلفزيونية : "إذا حققنا دوري أبطال أوروبا، وقتئذٍ يمكننا التحدث مع تشافي".
وتعد بطولة دوري أبطال أوروبا عمليًّا هي البطولة الوحيدة المتاحة لبرشلونة هذا الموسم بعد خسارة الكأس والسوبر وتعقد موقف الفريق في الدوري.
ويتنافس برشلونة في دوري أبطال أوروبا مع أعرق أندية القارة؛ ما يجعل الفوز به صعبًا للغاية.
وتابع ديكو:" لم يكن رحيل تشافي قرارنا، لقد كنا معه في أكثر الأوقات صعوبة، إذا غيَّر تشافي رأيه وقرر البقاء وقتئذٍ سوف نناقش الأمر".
وتعني تصريحات ديكو أن النادي بدأ فعليًّا التخطيط لمرحلة ما بعد تشافي، وأن الباب ليس مفتوحًا على مصراعيه.