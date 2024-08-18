بثلاثية.. سقوط كونتي في أول اختبار له بالدوري الإيطالي مع نابولي (فيديو)

سقط الإيطالي أنطونيو كوني مدرب نادي نابولي في أول اختبار له في "سيريا آي"، بعد الخسارة أمام مضيفه هيلاس فيرونا بثلاثية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل فريق هيلاس فيرونا أهدافه الثلاثة في الشوط الثاني، إذ تقدم بهدف ديلون ليفرامينتو في الدقيقة 50.

وأضاف دانيال موسكيرا هدفين في الدقيقتين 75 والرابعة من الوقت بدل الضائع، ليحقق فيرونا فوزه الأول هذا الموسم، على حساب نابولي.

وبهذه الفوز يحتل فريق هيلاس فيرونا صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط، في حين يأتي نابولي في المركز الأخير بلا نقاط.