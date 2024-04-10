بعد المعركة الكلامية.. حوار وعناق حار بين تشافي وإنريكي (فيديو وصور)
اشتعلت المباراة بين برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا قبل انطلاقها بعد تصريحات نارية متبادلة بين لويس إنريكي وتنشافي هيرنانديز حول أسلوب لعب الفريقين، قبل صدامهما، مساء الأربعاء.
باريس سان جيرمان يستضيف برشلونة، مساء الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أسبوع من تكرار المواجهة إيابًا على ملعب لويس كومبانيس "المونتغويك" في إسبانيا.
ولكن قبيل انطلاق المواجهة على ملعب "حديقة الأمراء" التقطت عدسات المصورين لقطات لعناق حار وحوار دام تخلله الضحك لأكثر من 3 دقائق بين المدربين.
وفي المؤتمر الصحفي للمواجهة، أمس، قال لويس إنريكي: "انظروا إلى الإحصائيات، أنظر إلى الاستحواذ والضغط العالي، البيانات، وتحقيق الألقاب، بكل تأكيد أنا أفضل من تشافي، لا أعرف تشافي كمدرب على الإطلاق، لم أكن محظوظًا بما يكفي لتدريبه، أعرفه كزميل في الفريق وكلاعب، ولكن كمدرب فهو يتعامل مع الفريق بشكل جيد جدًا".
من جانبه، قال تشافي: "أعرف لويس إنريكي جيدًا، تربطني به علاقة رائعة، لديه فريق مصمم للفوز بدوري أبطال أوروبا، نحن نواجه خصمًا صعبًا للغاية وكلانا يبحث عن هدف مماثل".
وتابع: "يمكننا أن نفتخر بالحمض النووي لبرشلونة، اليوم، سنبحث عن نفس الشيء، من هنا مهمة لاعبي كرة القدم هي العثور على الحمض النووي الذي يحدد هويتنا كثيرًا".