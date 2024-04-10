بعد المعركة الكلامية.. حوار وعناق حار بين تشافي وإنريكي (فيديو وصور)

اشتعلت المباراة بين برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا قبل انطلاقها بعد تصريحات نارية متبادلة بين لويس إنريكي وتنشافي هيرنانديز حول أسلوب لعب الفريقين، قبل صدامهما، مساء الأربعاء.

باريس سان جيرمان يستضيف برشلونة، مساء الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أسبوع من تكرار المواجهة إيابًا على ملعب لويس كومبانيس "المونتغويك" في إسبانيا.

ولكن قبيل انطلاق المواجهة على ملعب "حديقة الأمراء" التقطت عدسات المصورين لقطات لعناق حار وحوار دام تخلله الضحك لأكثر من 3 دقائق بين المدربين.