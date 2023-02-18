ميرور: باريس سان جيرمان يتواصل مع مورينيو لخلافة غالتييه
أفادت صحيفة "ميرور" أن لويس كامبوس المدير الرياضي في باريس سان جيرمان اتصل بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بشأن احتمال توليه المسؤولية في بارك دي برينس.
وعانى باريس سان جيرمان من بداية صعبة في 2023 مع الخسارة الأخيرة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، ولم يتمكن كريستوف غالتييه مدرب الفريق، الذي تم تعيينه في الصيف، من تحقيق النتائج المرجوة ويتعرض لضغوط متزايدة.
وبحسب ميرور" فقد تم منح غالتييه فترة من الوقت لتحسين النتائج، وإذا فشل بذلك، فقد يكون مورينيو هو خيار باريس سان جيرمان.
وهذا يعني أن مورينيو سيعمل مع ليونيل ميسي لأول مرة في مسيرته بعد أن قال سابقًا إن كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب.
ودرب مورينيو مواطنه رونالدو لمدة 3 سنوات في ريال مدريد وقال لصحيفة "أبولا" في 2012: "إذا كان ميسي هو الأفضل على هذا الكوكب، فإن رونالدو هو الأفضل في الكون".
ودخل ميسي موسمه الثاني في العاصمة الفرنسية بعد انضمامه للفريق بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة.
وحصل باريس سان جيرمان على لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي، الموسم الماضي، لكن الفريق ودَّع من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وهذا الموسم يواجه باريس سان جيرمان مشاكل مماثلة بعد أن خسر 5 مرات هذا العام.
ويتولَّى مورينيو حاليًا تدريب روما، ويتطلع المدرب البرتغالي لقيادة الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ومع ذلك فقد سبق لمورينيو أن حقق نجاحًا هائلًا، حيث فاز بألقاب الدوري في: البرتغال، وإسبانيا، وإنجلترا، وإيطاليا.
وفرنسا هي الدوري الذي لم يعمل فيه المدرب البالغ من العمر 60 عامًا بعد، لكن الانتقال إلى باريس سان جيرمان سيوفر له فرصة لقب أخرى.