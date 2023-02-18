ميرور: باريس سان جيرمان يتواصل مع مورينيو لخلافة غالتييه

أفادت صحيفة "ميرور" أن لويس كامبوس المدير الرياضي في باريس سان جيرمان اتصل بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بشأن احتمال توليه المسؤولية في بارك دي برينس.

وعانى باريس سان جيرمان من بداية صعبة في 2023 مع الخسارة الأخيرة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، ولم يتمكن كريستوف غالتييه مدرب الفريق، الذي تم تعيينه في الصيف، من تحقيق النتائج المرجوة ويتعرض لضغوط متزايدة.

وبحسب ميرور" فقد تم منح غالتييه فترة من الوقت لتحسين النتائج، وإذا فشل بذلك، فقد يكون مورينيو هو خيار باريس سان جيرمان.