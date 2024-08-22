اتهم غرايم سونيس أسطورة ليفربول السابق، النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز بـ"الغش"، والاختفاء عن الفريق حال الاحتياج إليه في الوقت الحاسم، رغم الأرقام القياسية التي يسجلها الفرعون المصري مع الليفر.

وحقق النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول إنجازا فرديا جديدا في مسيرته مع النادي ليدخل تاريخ الدوري الإنجليزي برقم غير مسبوق.

وفي المباراة الافتتاحية لليفربول في البريميرليغ أمام إيبسويتش تاون يوم السبت الماضي سجل محمد صلاح هدفا في فوز "الريدز" (2 ـ 0) وذلك على ملعب "بورتمان رود".

وأصبح محمد صلاح بعد ذلك الهدف أكثر لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل في الجولة الافتتاحية، وذلك برصيد 9 أهداف، في موسمه السابع مع ليفربول.

إلا أن غرايم سونيس قال في تصريحات نقلتها شبكة (talkSPORT) إن محمد صلاح لديه بعض المشاكل منها "الغش".

وأوضح: "محمد صلاح يحاول الغش بالسقوط كثيراً داخل منطقة الجزاء دون داع، وذلك من أجل الحصول على ركلة جزاء".

ولكن عاد غرايم سونيس، وتدارك حديثه وقال: "حتى أكون منصفًا فهو ليس اللاعب الوحيد الذي يفعل ذلك".

وأضاف سونيس: "محمد صلاح لاعب جيد، لكن ليس كل ما يفعله يعجبني، فهو يختفي في الأوقات الصعبة عندما ننتظر منه الحل، وهذه مشكلة حقيقية يعاني منها".

ولعب صلاح منذ انتقاله إلى ليفربول نحو 350 مباراة بقميص النادي سجل خلالها أكثر من 215 هدفا.

وأحرز صلاح جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، وذلك في 2018 و2019 و2022، وحقق 8 بطولات مختلفة بقميص ليفربول منذ 2017 إلى الآن