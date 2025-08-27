الكشف رسميا عن موعد انطلاق الدوري الليبي ومصير مسابقة الكأس

حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم رسميًا يوم 14 أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق مسابقة دوري المحترفين لموسم 2025 ـ 2026 وذلك بعد نحو شهرين من نهاية نسخة الموسم 2024 ـ 2025 التي شهدت أحداثا صاخبة وانتهت بعد جدال قانوني وخلافات بين الاتحاد والأندية المتأهلة لمرحلة التتويج.

ووفقا لما أعلنه رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم المغربي، مساء الثلاثاء على قناة ليبيا الرياضية، ستبدأ منافسات النسخة الـ52 من الدوري الليبي للمحترفين يوم 14 أكتوبر 2025 فيما تم بالتوازي مع ذلك حسم مسابقة الكأس للموسم الماضي (2024 ـ 2025).

وكان الأهلي طرابلس توج في أغسطس الجاري بلقب الدوري الليبي للمحترفين في أعقاب مرحلة سداسي التتويج التي احتضنتها 3 ملاعب في مدينة ميلانو الإيطالية وشهدت أحداثا مثيرة كما تأجلت مباراة الحسم بين الأهلي والهلال بنغازي بسبب اعتراض من الفريقين.

وحسم فريق الأهلي طرابلس تحت قيادة مدربه المصري حسام البدري اللقب للمرة 14 في تاريخه بعد أن جمع 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل واحد في مرحلة السداسي الحاسمة.

وكشف عبد المولى المغربي أن مسابقة الدوري الممتاز للمحترفين "دورينا"، ستقام مثل النسخة الأخيرة أي بمجموعتين كل منها تضم 16 فريقا في المجموعة الشرقية (بنغازي) و16 فريقا في المجموعة الغربية (طرابلس) على أن تقام فيما بعد مرحلة التتويج لحسم اللقب.

وبخصوص استكمال مسابقة الكأس لموسم 2024 ـ 2025، أكد المغربي أن الاتحاد ولجنة المسابقات اتخذا قرارا رسميا باستكمال المنافسات انطلاقا من الدور نصف النهائي وذلك في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2025 أي قبل أيام قليلة من انطلاق دوري المحترفين 2025 ـ 2026.

وتوقفت مسابقة الكأس بعد مباريات ربع النهائي التي شهدت تأهل كل من الأهلي بنغازي والأخضر والاتحاد طرابلس والأهلي طرابلس إلى المربع الذهبي.

وكان مقررا أن تجرى مباراتي نصف النهائي يومي 17 و18 أغسطس حيث يلتقي حيث يلتقي الأهلي بنغازي مع الأخضر على ملعب مصراتة بينما تجمع المباراة الثانية فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس على أرضية ملعب بنغازي الدولي، لكن تأجيل مباراة الحسم في الدوري فرض تأجيل مباريات الكأس.

ويشار إلى أن أربعة أندية ليبية ستشارك في المسابقتين الإفريقيتين للموسم الجديد، إذ يشارك بطل الدوري الأهلي طرابلس ووصيفه الهلال بنغازي في دوري أبطال إفريقيا ويلعب الاتحاد طرابلس والأخضر في كأس الكونفدرالية بعد حلولهما ثالثا ورابعا في الدوري.