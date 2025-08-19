ردّ رسمي على مفاوضات نادي نانت مع مدافع الإفريقي التونسي علي يوسف

لا يزال المدافع الدولي الليبي للنادي الإفريقي التونسي علي يوسف يثير التكهنات بشأن قرب رحيله عن النادي قبل انقضاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف رضا الدريدي وكيل أعمال اللاعبين حقيقة العروض الرسمية التي وصلت إدارة النادي الإفريقي للفوز بخدمات اللاعب الليبي.

وسطع نجم علي يوسف بقوة في الموسم الماضي وبداية الموسم الجاري على الرغم من الفشل الذريع للإفريقي في التتويج بأي من الألقاب في 2024 ـ 2025 أو التأهل لمسابقة إفريقية.

وارتبط اسم المدافع البالغ من العمر 24 عاما بالانتقال للدوري الفرنسي من بوابة نادي لانس أو نانت، فيما أضافت بعض المصادر اسم نادي نيس للفرق الراغبة في التعاقد مع علي يوسف.

واستمر الجدل في أوساط جماهير النادي حول مصير علي يوسف الذي يعد واحدا من أفضل لاعبي الدوري التونسي إذ راجت أخبار عديدة عن خلافات مادية مع الإفريقي قد تدفعه إلى فسخ عقده من طرف واحد والرحيل إلى وجهة أخرى.

ووفقا لما أكدته تقارير إخبارية نقلا عن وكيل أعماله رضا الدريدي، لن يغادر علي يوسف الإفريقي خلال الميركاتو الصيفي الجاري باعتبار أن كل الأخبار المتداولة حول وجود عروض رسمية لا تعدو أن تكون شائعات ومعلومات تروجها بعض الشركات المتخصصة في انتقالات اللاعبين في فرنسا.

وقال رضا الدريدي إنه لم يتواصل بأي عرض رسمي من قبل أي من الأندية الفرنسية أو الأوروبية بشأن علي يوسف مضيفا أن النادي الإفريقي لم يصله حتى الآن أي عرض.

ويرتبط علي يوسف، الذي تلقى أمس الاثنين الدعوة لتعزيز صفوف منتخب ليبيا في فترة التوقف الدولي (سبتمبر 2025)، مع النادي الإفريقي بعقد يمتد حتى يونيو 2026 بعدما انتقل إليه في يوليو 2024 قادما من الأهلي بنغازي الليبي.

وشارك يوسف في 26 مباراة في الموسم الماضي في كل المسابقات مع الإفريقي ولم يمنعه مركزه كمدافع من تسجيل 5 أهداف.

وبعد مرور جولتين في الدوري التونسي للمحترفين لموسم 2025 ـ 2026، يحتل النادي الإفريقي المركز الأول برصيد 6 نقاط.