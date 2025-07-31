الشروط واضحة.. إمام عاشور يهدد الأهلي

كشفت تقارير إعلامية عن وضع إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، عدة شروط أمام إدارة النادي من أجل العمل على تمديد عقده الفترة المقبلة، خاصة في ظل ما تردد عن تلقيه اتصالات من ناديه السابق، الزمالك، للعودة مرة أخرى لصفوف الفريق.

ورحل إمام عاشور عن نادي الزمالك منذ موسمين، من أجل الاحتراف الخارجي، قبل أن يعود سريعا ولكن عن طريق النادي الأهلي هذه المرة.

أخبار ذات علاقة ضحك هستيري.. رد فعل إمام عاشور بعد أنباء عودته إلى الزمالك

أخبار ذات علاقة بعد تدخل ممدوح عباس.. أول رد فعل من الأهلي تجاه إمام عاشور

وكانت الفترة الماضية، شهدت دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع عاشور من أجل تمديد عقده، ولكن حتى الآن لم يصل الطرفان لاتفاق على الصيغة المالية.

وراجت تقارير خلال الساعات الماضية عن تدخل ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، لإقناع إمام عاشور بعدم تمديد عقده مع الفريق الأحمر، وإقناعه بالعودة للفريق الأبيض، وهو ما نفته العديد من المصادر.

أخبار ذات علاقة رسالة مشفرة.. 3 سيناريوهات مثيرة تنتظر إمام عاشور بعد قدوم زيزو

بينما أوضحت تقارير أخرى، أن وكيل إمام عاشور أبلغ مسؤولي الأهلي بأن اللاعب لن يجدد عقده إلا بعد المساواة بأحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيغيه".

ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإنه "لا توجد أي مشكلة بالنسبة للعلاقة التعاقدية بين إمام عاشور والنادي الأهلي، كما لم يحدث أي تواصل بين اللاعب والزمالك سواء شفهي أو ودي.. وكل ما يتردد حول ذلك شائعات ليس لها أساس من الصحة".

وأضح التقرير: "الأهلي يرغب في وضع إمام عاشور داخل الفئة الأولى المميزة رفقة كل من محمد الشناوي وزيزو وتريزيغيه وأشرف بن شرقي، ليكون اللاعب الخامس داخل هذه الفئة".

وواصل: "إمام عاشور يرغب في الحصول على 85 مليون جنيه مصري في الموسم بواقع (35 مليون قيمة العقد + 50 مليون جنيه عقد الإعلانات)، ولكن الأهلي قدم عرضا بإجمالي 65 مليون جنيه".

وأتم: "إمام عاشور يحصل حاليا من الأهلي على ما يوازي في الموسم نحو 35 مليون جنيه (20 مليون قيمة العقد + 10/15 مليون عقد الإعلانات)، في النهاية اللاعب متبق في عقده 3 سنوات مقبلة والمفاوضات لا زالت جارية بين الطرفين".

ويغيب إمام عن فريقه في بداية مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي ينطلق يوم 8 أغسطس المقبل ويستهله الفريق الأحمر بمواجهة مودرن سبورت يوم التاسع من الشهر القادم، في ظل إصابة اللاعب بكسر في عظمة الترقوة وحاجته لأداء برنامج تأهيلي مكثف قبل العودة للمشاركة في المباريات.

ويواصل إمام عاشور أداء تدريبات تأهيلية وعلاجية من أجل التعافي من الإصابة والعودة للانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه بشكل تدريجي، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات بشكل كامل وإعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات.

ويعمل الجهاز الطبي للأهلي على تجهيز إمام من أجل اللحاق بالمشاركة في المباريات قبل مباراة بيراميدز، في الجولة الخامسة من عمر المسابقة.