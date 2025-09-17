رفض طلبه.. ياسين منصور يصدم الخطيب

وجه رجل الأعمال ياسين منصور، صدمة قوية إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، بعدما تردد عن اجتماع بينهما مؤخرًا لتواجده ضمن قائمته الانتخابية المقبلة.

وألقى قرار الخطيب بالاعتذار عن عدم خوض الانتخابات المقبلة بظلاله على الوسط الرياضي، وفتح الباب أمام سباق انتخابي ساخن على مقعد الرئاسة داخل القلعة الحمراء، في ظل ترقب كبير لمعرفة خليفته المنتظر.

وكان الخطيب أكد في بيانه الأخير أن قرار اعتذاره يأتي بسبب ظروفه الصحية والمرضية التي ستمنعه من إكمال دوره مع النادي في الفترة المقبلة، ليقم بالدعوة لجمعية عمومية يوم الجمعة المقبل.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "ياسين منصور رفض التواجد كنائب في قائمة محمود الخطيب في الانتخابات المقبلة".

وأضاف: "ياسين منصور رفض هذا المقترح نهائيًا من بعض المقربين من الخطيب الذين عرضوا عليه الأمر".

وتابع: "رجل الأعمال الشهير يتواجد حاليًا في لندن، ولم يعقد أي جلسات مع الخطيب في الساعات الماضية كما تردد، كما أنه حال نزوله الانتخابات سيترشح على منصب الرئيس وليس النائب".

وبرز اسم رجل الأعمال ياسين منصور كأحد أبرز المرشحين المحتملين لخلافة الخطيب، نظرًا لعلاقته الوثيقة بالنادي الأهلي ودعمه المستمر لمشروعاته في السنوات الأخيرة.

منصور يمتلك خبرات إدارية واقتصادية ضخمة قد تمثل إضافة قوية لمجلس الإدارة، إلا أن مصادر مقربة منه أشارت الفترة الماضية إلى أنه لم يحسم موقفه بشكل نهائي، وأن الحديث عن ترشحه لا يزال مبكرًا.