معركة عودة الهلال.. 4 أسلحة تحمي إنزاغي من انتفاضة الأخدود

سيموني إنزاغي مدرب الهلال السعوديالمصدر: حساب الهلال عبر إكس
يخوض  الهلال مساء اليوم الخميس مواجهة جديدة في الدوري السعودي لكرة القدم أمام ضيفه الأخدود ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري روشن.

وستكون هذه المواجهة صعبة ومثيرة خاصة أن نادي الهلال لم يقدم الأداء المقنع في أول 3 جولات وتعادل مع ضيفه القادسية بهدفين لكل منهما ثم تعادل مع الأهلي بثلاثة أهداف لكل منهما واكتفى بفوز وحيد على حساب الرياض بهدفين دون مقابل.

 ويواجه الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي حالة من الشك بعد البداية الباهتة التي خسر خلالها الفريق 4 نقاط في أول 3 جولات ولكن يملك الفريق الأزرق أسلحة تحميه من المفاجآت أمام انتفاضة لاعبي الأخدود الذي يحتل المركز الأخير وهو ما نستعرضه في السطور القادمة:

سالم الدوسري

يضع الهلال رهانه على خبرات قائده سالم الدوسري جناح أيسر الفريق الذي يقود مركز الجناح الأيسر.

الدوسري أحد أهم أوراق المدرب إنزاغي من أجل هز شباك الأخدود وسيكون مفتاح اللعب الأبرز وخاصة مع غياب البرازيلي مالكوم للإصابة.

سالم الدوسري في مباراة الهلال والأهلي

وقدم الدوسري 3 تمريرات حاسمة في المباريات الثلاث الماضية للهلال بالدوري، ويتطلع لتسجيل هدفه الأول في الدوري هذا الموسم.

 ثيو هيرنانديز

يعتمد إنزاغي بشكل كبير على خبرات لاعبه ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر المنضم من ميلان الإيطالي.

ثيو هيرنانديز ليس مجرد ظهير أيسر فهو لاعب محوري في أفكار إنزاغي الهجومية في ظل انطلاقاته وسرعاته وقدرته على التسديد وإرسال الكرات العرضية بإتقان.

ثيو هيرنانديز في مباراة الهلال وبالينغن

وسجل اللاعب الفرنسي هدفين في 4 مباريات مع الهلال منذ انتقاله للفريق السعودي قادماً من ميلان.

ماركوس ليوناردو

تلقى المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو دفعة قوية بعد قيده في القائمة المحلية على حساب البرتغالي جواو كانسيلو.

ويبقى ليوناردو المرشح الأبرز لقيادة هجوم الهلال في ظل شكوى المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز من آلام في الركبة.

ليوناردو

ليوناردو يطمع في المساهمة التهديفية مع الهلال خلال مباراة الأخدود ومساعدة الفريق الأزرق في تحقيق النقاط الثلاث.

 روبن نيفيز

يعتمد الهلال على خبرات لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز الذي يعد قائد حقيقي في خط وسط الفريق.

ويعول الفريق الأزرق على لمسات اللاعب البرتغالي في بناء الهجمات وإرسال الكرات الطولية وإجادة توزيع الكرات في وسط الملعب.

روبن نيفيز يحتفل بهدفه في مرمى العروبة

وسجل نيفيز هدفاً للهلال في الدوري السعودي خلال الموسم الحالي بخلاف دوره القيادي في خط الوسط.

