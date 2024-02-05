مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة
نشهد اليوم الإثنين يوما كرويا هادئا في المباريات القوية حول العالم، مع توقف مسابقتي كأس آسيا وكأس أمم أفريقيا، قبل منافسات الدور نصف النهائي.
ومع لعب أغلب مباريات الجولات في الدوريات الكبرى، ينحصر عدد المباريات في أغلب المسابقات، ليصل إلى مباراة في دوريات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.
إليكم جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات التي ستبثها (تُعرض الأوقات بحسب توقيت مكة المكرمة).
الدوري الإسباني:
رايو فاليكانو VS إشبيلية - 11:00 مساء - beIN SPORTS HD3.
الدوري الإيطالي:
روما VS كالياري - 10:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.
الدوري الإنجليزي:
برينتفورد VS مانشستر سيتي - 11:00 مساء - beIN SPORTS HD