يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي للمرة الثانية عشرة في تاريخه بتغلبه على الترجي التونسي في الدور النهائي.

وحقق الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نهضة بركان المغربي في الدور النهائي.

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ولن يخوض الأهلي أي مباريات على الأرجح قبل لقاء الزمالك بعد قرار إدارة النادي بعدم استكمال منافسات كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024 ومنح اللاعبين راحة بعد نهاية مشوار الدوري غدًا السبت بلقاء مودرن سبورت.

وتشهد مباراة الزمالك أول ظهور للأهلي بصفقاته الجديدة التي أتمها لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وأعلن الأهلي ضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري بجانب المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي.

واقترب الأهلي من ضم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط فرينكفاروزي المجري بجانب دخوله في مفاوضات لضم المغربي أشرف داري مدافع بريست الفرنسي.

ورحل عن صفوف الأهلي المالي أليو ديانغ إلى الخلود السعودي ومحمد الضاوي "كريستو" إلى الصفاقسي التونسي بجانب نهاية عقد الفرنسي أنتوني موديست، كما سيُعْلَن عن رحيل اللاعب محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي خلال الساعات القادمة.

ومن المرجح حال إتمام صفقتي بن رمضان وأشرف داري أن يكون تشكيل الأهلي في لقاء الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أشرف داري – رامي ربيعة – محمد هاني – يحيى عطية الله.

الوسط: محمد علي بن رمضان – مروان عطية – إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – بيرسي تاو.

يشار إلى أن مباراة السوبر السعودي ستقام في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان الرياض.