بيراميدز: القرارات التحكيمية أمام الزمالك كانت مخجلة

وكان أحمد الغندور حكم المباراة قد أشهر الكارت الأحمر في جه أحمد توفيق، ولعب بيراميدز بـ10 لاعبين حتى نجح الزمالك في خطف هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وعقب المباراة، وجه ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، نقدا لاذعًا لحكم المباراة، ونشر تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، أمس الأربعاء، قائلًا: "لن ينصلح حال كرة القدم في أي مكان به حكام لا تحاسب".

وتلقى عيد تهديدًا بتحويله إلى لجنة الانضباط بسبب هذه التغريدة، ما جعل بيراميدز يصدر بيانًا لإيضاح موقف رئيسه التنفيذي.