بيراميدز: القرارات التحكيمية أمام الزمالك كانت مخجلة
وجه نادي بيراميدز نقدًا لاذعًا لحكم مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، وشهدت فوز الفارس الأبيض بركلات الترجيح، مهنئًا في الوقت ذاته نادي الزمالك بالفوز والصعود لنهائي البطولة.
وكان أحمد الغندور حكم المباراة قد أشهر الكارت الأحمر في جه أحمد توفيق، ولعب بيراميدز بـ10 لاعبين حتى نجح الزمالك في خطف هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وعقب المباراة، وجه ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، نقدا لاذعًا لحكم المباراة، ونشر تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، أمس الأربعاء، قائلًا: "لن ينصلح حال كرة القدم في أي مكان به حكام لا تحاسب".
وتلقى عيد تهديدًا بتحويله إلى لجنة الانضباط بسبب هذه التغريدة، ما جعل بيراميدز يصدر بيانًا لإيضاح موقف رئيسه التنفيذي.
ووجه بيراميدز عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة التهنئة إلى نادي الزمالك بمناسبة الفوز على فريقه والتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي، مشيرًا إلى أنه لا يريد الانتقاص من الفوز الذي حققه لاعبو القلعة البيضاء.
وقال نادي بيراميدز: "لا نريد الانتقاص من فوز الزمالك ولكن نؤكد أن مشكلتنا كانت مع القرارات التحكيمية الفاضحة والوهمية تجاه بيراميدز خلال المباراة، والكروت الصفراء والحمراء".
وأضاف: "غياب العدالة والنزاهة يؤدي إلى الانحدار، وقرارات التحكيم في مباراة قبل نهائي كأس مصر كانت مخجلة".
وأعرب مجلس إدارة نادي بيراميدز عن "تقديره الكامل تجاه فريقه الذي قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك، وخوضها بعشرة لاعبين وتقديم جهد غير عادي".
وبلغ الزمالك نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2022-2023 بفوزه بركلات الترجيح 4-3 على 10 لاعبين من بيراميدز، وشهد اللقاء تألق حارسه محمد عواد بعد التعادل 3-3 عقب الوقتين الأصلي والإضافي، يوم الأربعاء.
وتأهل الزمالك لمواجهة الأهلي، حامل اللقب، في نهائي البطولة يوم 13 مارس من العام المقبل.