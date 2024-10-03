تصريحات قوية من أنشيلوتي بعد خسارة ريال مدريد

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد أمله في أن يتعلم الفريق الإسباني من الخسارة المفاجِئة أمام ليل في دوري أبطال أوروبا.

ولم يَخشَ ليل، مواجهة ريال مدريد الفائز باللقب 15 مرة، ووضعه تحت الضغط، وفاز باللقاء بفضل ركلة جزاء سجلها جوناثان ديفيد في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ليُمنى فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بأول هزيمة في كل المسابقات منذ يناير الماضي.

وقال المدرب الإيطالي، إنه يجب أن يتعلم فريقه، من تلك الهزيمة، والتي تُعد الأولى بعد 36 مباراة بلا هزيمة في المسابقات كلها.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي بعد المباراة: "بدا أننا نتطور واليوم عدنا خطوة للخلف".

وواصل: "يمكن خسارة المباريات لأن هذه هي الرياضة، والانتقادات الموجهة إلينا في مباراة اليوم عادلة وصائِبة، وعلينا أن نتقبَّلها".

وتابع: "ساعدتنا الخسارة أمام أتليتيكو في يناير على التغيير.. آمل أن يحدث الأمر نفسه الآن".

وعن أداء لاعبي فريقه أمام ليل قال: "اليوم كان من الصعب علينا استعادة الكرة، وكنا سيِّئين أيضًا في التعامل مع الكرة".

وأوضح:" لقد كان من الصعب علينا الإبداع، كانت حيازة الكرة بطيئة ومع القليل من الأفكار، هذا واضح لأن لدينا مهاجمين يحتاجون إلى لعب الكرة أكثر".

ويرى أنشيلوتي أن اللعب يومَي الأحد والأربعاء ليس المشكلة، قائلًا: "علينا أن نتحسن، ليل كان أفضل واستحق الفوز. كان بوسعنا أن نتعادل في نهاية الأمر، لكن الفوز لم يكن مستحقًّا".

واختتم: "من الصعب تقييم الفريق بناءً على مباراة اليوم. علينا أن ننظر بعقلية هادئة".

يذكر أن فوز ليل على ريال مدريد رفع رصيد الفريق الفرنسي إلى 3 نقاط من مباراتين في الصيغة الجديدة من البطولة.

ويتجمد رصيد ريال عند 3 نقاط بعدما استهل مشواره في البطولة بالفوز على شتوتغارت.