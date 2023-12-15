الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد
ينتظر عشاق الكرة العربية مواجهة نارية بين فريقي الأهلي المصري والاتحاد السعودي، مساء اليوم الجمعة، في كأس العالم للأندية 2023 ضمن منافسات دور ربع النهائي من البطولة.
وكان الاتحاد استهل مشواره في مونديال الأندية، مساء الثلاثاء، بتحقيق الفوز بثلاثية دون رد على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ليضرب موعدًا مع الأهلي المصري، وفي حال تخطي الفريق الأحمر فسوف يضرب موعدا مع بطل كوبا ليبرتادوريس فلومينينسي البرازيلي.
وتقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته.
وتقام البطولة بمشاركة 7 أندية، وهي: "الأهلي المصري، والاتحاد السعودي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، وليون المكسيكي، وفلومينينسي البرازيلي".
ويشارك الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية باعتباره بطلًا لقارة أفريقيا بحصده لقب دوري الأبطال بالنسخة الأخيرة.
أما فريق الاتحاد، فيخوض منافسات البطولة، باعتباره بطلًا لدوري روشن السعودي.
وسبق وواجه الاتحاد نظيره الأهلي في كأس العالم للأندية 2005 ونجح وقتها في الفوز بهدف دون مقابل، وكان ذلك في المشاركة الوحيدة للنمور في البطولة والتي حقق فيها المركز الرابع.
موعد المباراة والقناة الناقلة
تنطلق المواجهة المرتقبة في تمام التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر.
تبث قنوات SSC1 HD السعودية مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023 وسوف تنقل قمة الاتحاد والأهلي.. كما يتم نقلها عبر قناة Sport TV1 Portugal عبر قمر Hispasat وقناة Arena Sport 5 HD Serbia على قمر Astra 3A.
ويعلق على المباراة، كل من مدحت شلبي والمعلق السعودي فهد العتيبي.