الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد

ينتظر عشاق الكرة العربية مواجهة نارية بين فريقي الأهلي المصري والاتحاد السعودي، مساء اليوم الجمعة، في كأس العالم للأندية 2023 ضمن منافسات دور ربع النهائي من البطولة.

وكان الاتحاد استهل مشواره في مونديال الأندية، مساء الثلاثاء، بتحقيق الفوز بثلاثية دون رد على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ليضرب موعدًا مع الأهلي المصري، وفي حال تخطي الفريق الأحمر فسوف يضرب موعدا مع بطل كوبا ليبرتادوريس فلومينينسي البرازيلي.

وتقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته.