ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

سجل النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، هدفًا لفريقه في مواجهة برينتفورد، التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18.

وجاء هدف هالاند في الدقيقة 70 من الشوط الثاني بعد جهد فردي رائع ليسدد الكرة بيسراه في الشباك.

ورفع هالاند رصيده في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي إلى 17 هدفًا، ويأتي خلفه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، برصيد 15 هدفًا.