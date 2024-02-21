ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
سجل النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، هدفًا لفريقه في مواجهة برينتفورد، التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18.
وجاء هدف هالاند في الدقيقة 70 من الشوط الثاني بعد جهد فردي رائع ليسدد الكرة بيسراه في الشباك.
ورفع هالاند رصيده في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي إلى 17 هدفًا، ويأتي خلفه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، برصيد 15 هدفًا.
وحقق هالاند لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد الوصول إلى 36 هدفًا، ويرغب في الاستمرار على التربع على عرش تفوقه.
ويمتلك مانشستر سيتي 53 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الأول.
في حين أن برينتفورد لديه 25 نقطة، حيث يحتل المركز الرابع عشر في جدول الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.