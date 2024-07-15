الاتحاد السعودي يقترب من حسم صفقة نجم روما

كشف الصحفي الرياضي نيكولا شيرا عن آخر تطورات مفاوضات نادي الاتحاد السعودي مع الإسباني يان أوليفيراس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويواصل الاتحاد خططه لضم العديد من الصفقات الأوروبية في مختلف المراكز، لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

واقترن اسم الاتحاد بالعديد من النجوم الذين جاء على رأسهم الجزائري حسام عوار، لاعب روما الإيطالي والفرنسيان موسى ديابي، جناح أستون الإنجليزي ونبيل فقير، لاعب ريال بيتيس الإسباني.

وقال نيكولا شيرا عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "تبقى خطوة واحدة لانتقال ظهير روما يان أوليفيراس إلى نادي الاتحاد بعقد حتى 2027 مع أفضلية التجديد لعام إضافي".

ويسعى نادي الاتحاد، لضم أوليفيراس، حتى يستفيد من قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالسماح لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين، بضم لاعب تحت السن، خاصة وأن موهبة روما عمره 20 عامًا.

ويستهدف الاتحاد التعاقد مع يان أوليفيراس، لتدعيم الجبهة اليسرى في الموسم المقبل، بعدما بات زكريا هوساوي خارج حسابات الفريق في الموسم المقبل، بالإضافة إلى استبعاد أحمد بامسعود من المعسكر الخارجي للفريق والمقام في إسبانيا.

وخاض أوليفراس 93 مباراة في جميع مراحل الناشئين، حيث سجل هدفًا، وقدم 16 تمريرة حاسمة، ويمتلك في مسيرته 3 مباريات دولية مع المنتخب الإسباني تحت 19 عامًا.