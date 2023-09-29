ما سبب تكريم ريال مدريد للطفلة "نوا"؟

اتخذ ريال مدريد موقفًا رائعًا لتكريم طفلة مشجعة للفريق تدعى "نوا"، تعرضت لإهانة عنصرية من أنصار أتلتيكو مدريد خلال مباراة ديربي العاصمة، الذي جمع الفريقين، مطلع الأسبوع الحالي.

وتعرض ريال مدريد للخسارة الأولى له في الدوري الإسباني هذا الموسم بنتيجة 1-3 أمام أتلتيكو مدريد، مساء الأحد الماضي.

المباراة شهدت ارتداء فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات، لقميص البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد والذي غاب بداعي الإصابة.