ما سبب تكريم ريال مدريد للطفلة "نوا"؟
اتخذ ريال مدريد موقفًا رائعًا لتكريم طفلة مشجعة للفريق تدعى "نوا"، تعرضت لإهانة عنصرية من أنصار أتلتيكو مدريد خلال مباراة ديربي العاصمة، الذي جمع الفريقين، مطلع الأسبوع الحالي.
وتعرض ريال مدريد للخسارة الأولى له في الدوري الإسباني هذا الموسم بنتيجة 1-3 أمام أتلتيكو مدريد، مساء الأحد الماضي.
المباراة شهدت ارتداء فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات، لقميص البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد والذي غاب بداعي الإصابة.
ووفقًا لما ذكرته تقارير صحفية، فإن جمهور أتلتيكو وجَّه للطفلة إهانات مما سبب لها صدمة كبيرة.
وعلى إثر ذلك، وجهت إدارة ريال مدريد دعوة للطفلة، لحضور مباراة لاس بالماس في الدوري الإسباني، يوم الأربعاء، في ملعب "سانتياغو بيرنابيو".
وظهرت الطفلة في فيديو نشره نادي ريال مدريد عبر حسابه على منصة "إكس" مع عدد من نجوم الملكي، مثل: أنطونيو روديغر، والبرازيلي رودريغو، وحارس المرمى كيبا أريزابالاغا، بالإضافة لرئيس النادي فلورنتينو بيريز.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة متصدر الدوري الإسباني، جيرونا، يوم السبت المقبل.
وفاز ريال مدريد على لاس بالماس، أمس الأربعاء، بهدفين دون ردٍ في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، إذ يبعد عن برشلونة بفارق نقطة في المركز الثالث، ويتصدر جيرونا الجدول برصيد 19 نقطة.