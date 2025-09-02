"دولي ومش عارف يستلم الكرة".. محمد بركات يهاجم لاعب الأهلي (فيديو)

وجّه محمد بركات، النجم السابق للنادي الأهلي المصري، انتقادات حادة لأداء أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز.

أخبار ذات علاقة الأهلي المصري يتخذ قرارا ناريا ضد زيزو وإمام عاشور

واشتعلت الأجواء داخل القلعة الحمراء بعد احتلال الفريق للمركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري، في سابقة فريدة للأهلي.

وقررت إدارة الأهلي إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو من منصبه، وتعيين عماد النحاس مدربًا مؤقتًا لحين التعاقد مع مدرب جديد

أخبار ذات علاقة 2 مليون جنيه.. الخطيب يرعب لاعبي الأهلي المصري (فيديو)

نقد لاذع من بركات

هاجم محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق، أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي دون التصريح باسمه، ووجه له عبارات لاذعة.

وقال بركات لقناة "إم بي سي مصر": هناك لاعبون دوليون لا يجيدون استلام الكرة بشكل صحيح، هذا أمر لا يليق"..

وأضاف: "يجب ألا يتحمل ريبيرو النتائج بمفرده.. الأهلي يمتلك لاعبين كبارا وثمَّة تقصير منهم.. لازم يراجعو أنفسهم".

أخبار ذات علاقة 100 مليون وأغلى عقد.. وكيل إمام عاشور يصدم الأهلي المصري (فيديو)

وواصل متهكمًا: "هناك لاعبون دوليون مش عارفين يستلموا الكرة على الخط".

ولم يكتفِ نجم الأهلي الأسبق بنقد الأداء الفردي للاعبين، بل كشف عن احتياج النادي لشخصية قوية في إدارة الكرة، قائلًا: "لازم يكون هناك مدير كرة يساعد المدير الفني، والأنسب سيد عبد الحفيظ".

وأضاف: "النادي الأهلي يحتاج لمدرب صاحب شخصية قوية، أكثر من أن يكون مميزًا فنياً، وذلك للسيطرة على غرفة الملابس".