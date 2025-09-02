logo
رياضة

"دولي ومش عارف يستلم الكرة".. محمد بركات يهاجم لاعب الأهلي (فيديو)

محمد بركاتالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
02 سبتمبر 2025، 7:56 ص

وجّه محمد بركات، النجم السابق للنادي الأهلي المصري، انتقادات حادة لأداء أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز.

واشتعلت الأجواء داخل القلعة الحمراء بعد احتلال الفريق للمركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري، في سابقة فريدة للأهلي.

وقررت إدارة الأهلي إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو من منصبه، وتعيين عماد النحاس مدربًا مؤقتًا لحين التعاقد مع مدرب جديد

نقد لاذع من بركات

هاجم محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق، أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي دون التصريح باسمه، ووجه له عبارات لاذعة.

وقال بركات لقناة "إم بي سي مصر": هناك لاعبون دوليون لا يجيدون استلام الكرة بشكل صحيح، هذا أمر لا يليق"..

وأضاف: "يجب ألا يتحمل ريبيرو النتائج بمفرده.. الأهلي يمتلك لاعبين كبارا وثمَّة تقصير منهم.. لازم يراجعو أنفسهم".

وواصل متهكمًا: "هناك لاعبون دوليون مش عارفين يستلموا الكرة على الخط".

ولم يكتفِ نجم الأهلي الأسبق بنقد الأداء الفردي للاعبين، بل كشف عن احتياج النادي لشخصية قوية في إدارة الكرة، قائلًا: "لازم يكون هناك مدير كرة يساعد المدير الفني، والأنسب سيد عبد الحفيظ".

وأضاف: "النادي الأهلي يحتاج لمدرب صاحب شخصية قوية، أكثر من أن يكون مميزًا فنياً، وذلك للسيطرة على غرفة الملابس".

 

 

 

 

