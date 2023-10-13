خطأ فادح من الحارس يمنح المنتخب السعودي هدفا في شباك نيجيريا (فيديو)
أهدى حارس منتخب نيجيريا نظيره المنتخب السعودي الهدف الأول، خلال مباراة الفريقين الودية، اليوم الجمعة.
يمتد معسكر المنتخب السعودي في البرتغال لـ 9 أيام
ويلعب المنتخب السعودي ضد نيجيريا في اللقاء الودي الدولي بالبرتغال، اليوم الجمعة 13 أكتوبر.
وفي الدقيقة 60 سدد سلمان الفرج كرة عرضية قوية من ضربة حرة مباشرة جهة اليمين سكنت شباك الحارس النيجيري، الذي فشل في الإمساك بها.
ويمتد معسكر المنتخب السعودي في البرتغال لـ9 أيام، يخوض خلاله مباراتين تجريبيتين، الأولى أمام منتخب نيجيريا، اليوم، على ملعب بورتيماو، والثانية أمام مالي 17 منه على الملعب ذاته.
المنتخب السعودي سيخوض منافسات كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر في يناير المقبل، ضمن المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات عُمان، قيرغستان، تايلاند.