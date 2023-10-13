خطأ فادح من الحارس يمنح المنتخب السعودي هدفا في شباك نيجيريا (فيديو)

ويمتد معسكر المنتخب السعودي في البرتغال لـ9 أيام، يخوض خلاله مباراتين تجريبيتين، الأولى أمام منتخب نيجيريا، اليوم، على ملعب بورتيماو، والثانية أمام مالي 17 منه على الملعب ذاته.

المنتخب السعودي سيخوض منافسات كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر في يناير المقبل، ضمن المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات عُمان، قيرغستان، تايلاند.