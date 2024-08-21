كشفت صحيفة "الغارديان" أن نادي الهلال السعودي وضع جواو كانسيلو ظهير أيمن مانشستر سيتي، الذي عاد للفريق بعد انتهاء رحلته مع برشلونة، على طاولة مفاوضاته لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويبحث النادي السعودي عن ظهير أيمن ليحل محل سعود عبد الحميد، الذي جذب اهتمام ناديي ريمس الفرنسي وروما الإيطالي، وقدم الأخير بالفعل عرضًا للحصول على خدمات عبد الحميد.

وكان كانسيلو قد لعب مع برشلونة خلال الموسم الماضي، على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، لكنه لم يقدم المستويات المأمولة رفقة الفريق الكتالوني.

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ومنذ نهاية الموسم الماضي، والتقارير تكشف عن رغبة برشلونة في تمديد استعارة كانسيلو، أو الحصول عليه بشكل نهائي.

لكن يبدو أن الأمور اختلفت، ليصبح اللاعب قريبًا من الدوري السعودي، وتحديدًا الهلال.

كما أن صحيفة "سبورت" الإسبانية ذكرت مؤخرًا أن نادي برشلونة لم يعد يفكر في استعادة كانسيلو، بسبب عدة أمور أبرزها راتبه المرتفع، كما أنه يترك انطباعًا جيدًا في غرفة ملابس برشلونة، فقد أظهر سلوكًا غير جيد عندما لم يكن أساسيًا، ولم تكن علاقته جيدة مع الشباب، ما أثار غضب بعض أهم اللاعبين في النادي.

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ودخل الظهير البرتغالي في خلاف مع الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، في العام 2022، وانتقل أولًا إلى بايرن ميونخ، ثم إلى برشلونة على سبيل الإعارة، بالموسم الماضي.

ويستمر تعاقد الظهير البرتغالي مع السيتي حتى صيف 2027.

وخاض اللاعب صاحب الـ30 عامًا 42 مباراة مع البارسا، بجميع المسابقات، خلال موسم 2023-24، إذ سجل 4 أهداف وصنع 5 آخرين.