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رياضة

شاكيرا تقدم عرضا غنائيا بين شوطي نهائي كوبا أمريكا

شاكيرا تقدم عرضا غنائيا بين شوطي نهائي كوبا أمريكا
شاكيراالمصدر: AP
إرم نيوز
إرم نيوز
09 يوليو 2024، 4:50 م

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أن الفنانة الحائزة على جائزة غرامي، شاكيرا، ستُقدم عرضًا للمرة الأولى في نهائي كوبا أمريكا، الذي سيقام، يوم الأحد 14 يوليو الجاري، على ملعب هارد روك في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها شاكيرا عرضًا في أقدم بطولة وطنية لكرة القدم، إذ ستقوم الفنانة الشهيرة بالغناء خلال استراحة شوطي المباراة، وفقا لما ذكره موقع "billboard".

 

 

وقال أليخاندرو دومينغيز، رئيس الكونميبول، في رسالة على حسابه بمنصة "إكس": "شاكيرا نجمة استثنائية وتمثل عظمة أمريكا اللاتينية في العالم، ويتم الغناء والرقص على أنغام أغانيها في كل مكان بالعالم".

وأضاف: "تماما مثل كرة القدم لدينا، سيكون يوم النهائي احتفاليا، ولا يوجد أحد أفضل من شاكيرا ليكون معنا للاستمتاع بهذا النهائي الرائع".

ويلتقي منتخب الأرجنتين (حامل اللقب) نظيره الكندي، فجر الأربعاء، في حين تلعب كولومبيا مع أوروغواي في اليوم التالي بالمربع الذهبي للمسابقة القارية.

كوبا أمريكا

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