موعد مباراة هولندا وانجلترا في نصف نهائي يورو 2024

تأهل منتخب هولندا إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية المقامة حاليًا في ألمانيا بعد فوزه المثير على حساب تركيا بنتيجة 2-1 مساء السبت في ختام منافسات دور الثمانية.

وحقق المنتخب الهولندي بقيادة مدربه رونالد كومان فوزًا مثيرًا بعدما حول تأخره بهدف ساميت أكايدين في الدقيقة 35 إلى انتصار بثنائية ستيفان دي فري وميرت مولدر في مرماه بالخطأ في الدقيقتين 70 و76.

وضرب المنتخب الهولندي موعدًا مع منتخب إنجلترا في دور الأربعة بالبطولة القارية التي استضافها ألمانيا.

وصعد منتخب الطواحين للمرة السادسة في تاريخه إلى نصف نهائي كأس أوروبا التي فاز بلقبها مرة وحيدة عام 1988.

وتأهل المنتخب الهولندي إلى نصف نهائي اليورو لأول مرة منذ نسخة 2004.

ويلعب منتخب هولندا ضد إنجلترا في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام المباراة بمدينة دورتموند الألمانية ويسبقها يوم الثلاثاء المقبل مواجهة نصف النهائي بين فرنسا وإسبانيا.